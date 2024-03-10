سكاي: ليفربول يستعد للإعلان عن عودة مديره الرياضي السابق

الأحد، 10 مارس 2024 - 11:53

كتب : FilGoal

مايكل إدواردز المدير الرياضي السابق لليفربول ويورجن كلوب المدير الفني لليفربول

يستعد نادي ليفربول لإعلان عودة مايكل إدواردز المدير الرياضي السابق، في إطار خطة الريدز لما بعد رحيل يورجن كلوب المدير الفني للفريق.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن ليفربول يقترب من الحصول على الضوء الأخضر من إدواردز، الأمر وشيك الحدوث.

وأفادت الشبكة أن سيتم التوقيع على التفاصيل النهائية قبل أن يتم إغلاقها والإعلان عنها وذلك الأمر اقترب من الانتهاء بنجاح.

أخبار متعلقة:
اتحاد الكرة يوجه الشكر للأهلي والزمالك والسعودية رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام مانشستر سيتي كيميتش يعلق على مستقبله مع بايرن ورد مدير النادي صلاح يكشف ما حدث حين علم بقرار كلوب الصادم

وكان إدواردز قد رفض في الأيام الماضية العودة للنادي، لكن مع المحاولات الكثيفة من قبل إدارة ليفربول تمكنت من إقناعه في النهاية.

ورحل يورج شمادتك المدير الرياضي السابق للنادي بعدما تم التعاقد معه في بداية الموسم الجاري بتوصية من كلوب، لكن قرر النادي الانفصال عنه في نهاية فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأعلن يورجن كلوب أن الموسم الحالي هو الأخير له مع ليفربول، موضحا أنه فقد طاقته للاستمرار بعد 8 سنوات ناجحة مع النادي.

مايكل إدواردز عمل في ليفربول منذ عام 2011، في مناصب مختلفة حتى وصل للمدير الرياضي للنادي في نوفمبر 2016، مع قدوم يورجن كلوب، ونجح مع المدير الفني الألماني، في بناء فريق حقق نتائج استثنائية باستعادة دوري أبطال أوروبا بعد غياب 11 عاما، والتتويج بالدوري الإنجليزي بعد غياب 30 سنة، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة لبطولتين لكأس الرابطة.

ونجح مايكل إدواردز، في المساهمة في صفقات ليفربول، وأبرزهم: محمد صلاح، وفان دايك، وساديو ماني، وأندي روبرتسون، وروبرتو فيرمينو، وأليسون بيكر.

ورحل إدواردز صاحب الـ44 عاما، عن منصبه في صيف 2022، ليحظى باهتمام عدد من الأندية وأبرزهم مانشستر يونايتد وتشيلسي، ولكنه فضّل الحصول على استراحة، وأطلق شركة استشارات بيانات لتقدم المشورة لأندية مثل بولتون واندررز.

وذكرت ديلي ميل، أن نادي ليفربول يرغب في التعاقد مع مدير رياضي وذلك قبل اختيار المدير الفني الجديد للفريق خلفا لكلوب.

ومازال تشابي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن، هو المرشح الأبرز لتدريب ليفربول الموسم المقبل، ولكنه أيضا وضعت إدارة ليفربول روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة البرتغالي، وجوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا، ضمن المرشحين حال عدم إتمام التعاقد مع ألونسو في الصيف.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي يورجن كلوب مايكل إدواردز
نرشح لكم
لويس إنريكي يضع مبابي على مقاعد البدلاء أمام ستاد ريمس مدير بايرن: نريد التعاقد مع مدرب جديد في أسرع وقت ولكن ميرور: يونايتد يستعد لتجديد عقد ماينو بـ3 أضعاف راتبه كيميتش يعلق على مستقبله مع بايرن ورد مدير النادي مواعيد مباريات الأحد 10 مارس.. مباراتان في الدوري وقمة ليفربول ضد سيتي ومرموش ومصطفى محمد أرتيتا: الأخطاء جزء من كرة القدم.. وهذا أجمل ما في ملعب أرسنال الكشف عن موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة كلمة السر وايت.. أرسنال يتدارك كارثة رامسديل وينقض على الصدارة بفوز درامي على برينتفورد
أخر الأخبار
لويس إنريكي يضع مبابي على مقاعد البدلاء أمام ستاد ريمس 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر مؤتمر حسام حسن - للحديث عن منتخب مصر وأسباب استبعاد صلاح 17 دقيقة | الكرة المصرية
هالاند: مواجهة ليفربول؟ نلعب كرة القدم من أجل مثل هذه المباريات 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد جراحة ناجحة.. ديانج يعود إلى القاهرة ويبدأ التأهيل 29 دقيقة | الدوري المصري
قائمة منتخب مصر - حسام حسن يستبعد صلاح.. ويضم 10 من الأهلي و1 من الزمالك 56 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر مدرب النصر: لن أرتكب جريمة كروية أمام العين ساعة | سعودي في الجول
مدير بايرن: نريد التعاقد مع مدرب جديد في أسرع وقت ولكن ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر كريستيانو رونالدو: سنحقق الريمونتادا أمام العين إن شاء الله ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد دعبس يفتح النار على ناصر ماهر: ليس زملكاوي وأخطأ في الأهلي وفيوتشر والجميع وسنقاضيه 2 خبر في الجول - رباعي الأهلي جاهز لمواجهة الزمالك.. وموقف كوكا 3 مفاجأة كبيرة في المجموعة الثالثة.. تعرف على جميع المتأهلين لربع نهائي الكونفدرالية 4 تعثر بيراميدز لمصلحة الأهلي والزمالك.. الترتيب الفعلي لـ جدول الدوري المصري