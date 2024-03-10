اتحاد الكرة يوجه الشكر للأهلي والزمالك والسعودية

وجه اتحاد الكرة المصري الشكر لناديي الأهلي والزمالك على إسهامهما في نجاح حدث نهائي كأس مصر الذي أقيم خارج البلاد لأول مرة في التاريخ.

وانتصر الأهلي على الزمالك بهدفين دون مقابل ليتوج باللقب في ملعب الأول بارك بالسعودية التي استضافت اللقاء.

وجاء بيان اتحاد الكرة على النحو التالي:

يتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بخالص الشكر والتقدير لناديي الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية وطرفي نهائي كأس مصر "موسم 2023/2022" الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية، على المشهد المميز والمشرف للكرة المصرية.

كما يتقدم مجلس الإدارة بالتهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي على تتويجه بلقب بطل كأس مصر ويتقدم المجلس بالشكر والتقدير للشركة المتحدة للرياضة للمساهمة في تنظيم ونجاح ذلك الحدث الكبير.

كما يتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بخالص الشكر والتقدير للاتحاد السعودي لكرة القدم، على مساهمته البارزة في التنظيم المشرف لنهائي كأس مصر "موسم 2023/2022" بالعاصمة السعودية الرياض.

ويسعد المجلس أن يتقدم بالشكر والامتنان للمستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية على حسن الضيافة والاستقبال، وعلى ما قدمه من مجهودات لتنظيم نهائي كأس مصر في السعودية، وظهوره بالصورة المشرفة، التي تعكس مدى عمق العلاقات بين الدولتين الشقيقتين.

ورفع الأهلي رصيده إلى 39 لقبا بينما توقف رصيد الزمالك عند 28.

وحصل الأهلي حامل لقب كأس مصر على جائزة قيمتها 950 ألف دولار.

إذ حصل كل فريق على 100 ألف دولار نظير المشاركة، والفائز على 350 ألف دولار كجائزة والخاسر سيحصل على 150 ألف دولار إضافية.

ويأتي ذلك قبل إعلان تركي آل الشيخ تقديم جائزة إضافية من موسم الرياض قدرها 500 ألف دولار للفريق الفائز باللقب.

وسجل إمام عاشور الهدف الأول في الدقيقة 84 بينما قتل محمد مجدي "أفشة" اللقاء بهدف جديد في الدقيقة 94.

وتوج إمام عاشور لاعب وسط الأهلي بجائزة رجل مباراة فريقه أمام الزمالك في نهائي كأس مصر عن موسم 2022 - 2023.

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