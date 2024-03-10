كيميتش يعلق على مستقبله مع بايرن ورد مدير النادي

علق جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ على مستقبله مع فريقه.

وقال لاعب الوسط الألماني عقب مباراة فريقه ضد ماينز: "عقدي ممتد حتى 2025، أريد أن أظهر أفضل ما لدي للنادي وثم سنرى ما سيحدث".

وأتم "أشعر بالهدوء، لكن لم يتحدث معي أحد بشأن تجديد العقد، بالتأكيد أنا سعيد للغاية في النادي والمدينة، الأمر ليس بهذا السوء هنا".

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 29 عاما مع بايرن بنهاية الموسم المقبل.

وكان كيميتش قد رد من قبل على مفاوضات برشلونة وباريس سان جيرمان لشبكة سكاي سبورت ألمانيا إذ قال: "في الواقع أنا أركز فقط على بايرن ميونيخ، بالنسبة لي هذا الانتقال ليس موضوعا على الإطلاق حاليا في الشتاء".

واختتم "أعتقد أن في مرحلة ما سيتواصل النادي وسنجلس معا، كل ما سيتم مناقشته، سنناقشه مع بعضنا البعض وليس مع وسائل الإعلام".

رد مدير بايرن

رد ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونيخ على أمر بقاء كيميتش فقال لشبكة سكاس سبورت ألمانيا: "يجب أن ننتظر المدير الفني الجديد فسيكون لديه رؤية مختلفة".

وأتم "أريد أن أتحدث مع كيميتش، هذا سيحدث لأنه لاعب هام للغاية ويستحق اللعب لبايرن".

واكتسح بايرن ميونيخ منافسه ماينز بثمانية أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وارتفع رصيد بايرن للنقطة 57 في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني، وتجمد رصيد مانيز عند النقطة 16 في المركز الـ17 أي قبل الأخير.