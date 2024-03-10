مواعيد مباريات الأحد 10 مارس.. مباراتان في الدوري وقمة ليفربول ضد سيتي ومرموش ومصطفى محمد

يشهد اليوم الأحد مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات حول العالم.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

ويلاقي الداخلية ضد بيراميدز في الجولة 16 من الدوري المصري، وكذلك سموحة أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة ذاتها.

والقمة المنتظرة في الدوري الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر سيتي.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

الدوري المصري

الداخلية × بيراميدز في تمام الساعة الرابعة عصرا على أون تايم سبورتس.

سموحة × كليوباترا في تمام الساعة الرابعة عصرا على أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإنجليزي

ليفربول × مانشستر سيتي في تمام الساعة السادسة إلا ربع على بي إن سبورتس 1.

أستون فيلا × توتنام في تمام الساعة الثالثة عصرا على بي إن سبورتس 1.

الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت رفقة عمر مرموش × فولفسبورج في تمام الساعة الثامنة ونصف على قناة بي إن سبورتس 5.

الدوري الفرنسي

أولمبيك مارسيليا × نانت رفقة مصطفى محمد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع على قناة بي إن سبورتس 4.

الدوري الإسباني

ريال مدريد × سيلتا فيجو في تمام الساعة السابعة ونصف على قناة بي إن سبورتس 1.