الكشف عن موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

السبت، 09 مارس 2024 - 22:23

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - السوبر الإسباني

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" عن موعد إقامة مباراة الكلاسيكو المرتقب بين ريال مدريد وبرشلونة في الدور الثاني من المسابقة.

وتحدد يوم الأحد 21 أبريل موعدا لإقامة المباراة الأهم في الدوري الإسباني.

وينطلق الكلاسيكو في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة الأسبوع 32 من الليجا ستكون الصدام الثالث بين الكبيرين لهذا الموسم.

وانتهى لقاء الدور الأول من الدوري بفوز ريال مدريد 2-1.

أما المواجهة الثانية في نهائي كأس السوبر الإسباني بالمملكة العربية السعودية، فقد انتهت بسحق الميرينجي لمنافسه 4-1.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، بفارق 5 نقاط عن برشلونة الثالث الذي لعب مباراة أكثر.

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
كلمة السر وايت.. أرسنال يتدارك كارثة رامسديل وينقض على الصدارة بفوز درامي على برينتفورد نهاية العقدة.. إنتر ينتصر على بولونيا خارج ملعبه بعد كارثة رادو تين هاج: أحب العمل مع جارناتشو.. وهذا تعليقي على تسديد إيفرتون 23 مرة سجل وصنع مرتين.. تريزيجيه يقود طرابزون لسحق كاراجومروك بخماسية انتهت في الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(1) برينتفورد بالـ8 للمرة الثانية وهاتريك كين.. بايرن يكتسح ماينز تشكيل أرسنال – رامسديل يحرس المرمى.. وساكا أساسي أمام برينتفورد انتهت الدوري التركي - طرابزون (5)-(1) كاراجومروك
أخر الأخبار
الكشف عن موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
كلمة السر وايت.. أرسنال يتدارك كارثة رامسديل وينقض على الصدارة بفوز درامي على برينتفورد ساعة | الدوري الإنجليزي
الخليج يعود للانتصارات ضد الفتح بمشاركة محمد شريف.. والأهلي يفوز على التعاون بصعوبة ساعة | المحترفون
مصر تحصل على حق تنظيم دورة الألعاب الإفريقية 2027 ساعة | رياضات أخرى
نهاية العقدة.. إنتر ينتصر على بولونيا خارج ملعبه بعد كارثة رادو ساعة | الكرة الأوروبية
تين هاج: أحب العمل مع جارناتشو.. وهذا تعليقي على تسديد إيفرتون 23 مرة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
سجل وصنع مرتين.. تريزيجيه يقود طرابزون لسحق كاراجومروك بخماسية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين – استقالة أمير عزمي من تدريب السكة الحديد 3 ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد دعبس يفتح النار على ناصر ماهر: ليس زملكاوي وأخطأ في الأهلي وفيوتشر والجميع وسنقاضيه 2 خبر في الجول - رباعي الأهلي جاهز لمواجهة الزمالك.. وموقف كوكا 3 مفاجأة كبيرة في المجموعة الثالثة.. تعرف على جميع المتأهلين لربع نهائي الكونفدرالية 4 تعثر بيراميدز لمصلحة الأهلي والزمالك.. الترتيب الفعلي لـ جدول الدوري المصري