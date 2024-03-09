الكشف عن موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" عن موعد إقامة مباراة الكلاسيكو المرتقب بين ريال مدريد وبرشلونة في الدور الثاني من المسابقة.

وتحدد يوم الأحد 21 أبريل موعدا لإقامة المباراة الأهم في الدوري الإسباني.

وينطلق الكلاسيكو في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة الأسبوع 32 من الليجا ستكون الصدام الثالث بين الكبيرين لهذا الموسم.

وانتهى لقاء الدور الأول من الدوري بفوز ريال مدريد 2-1.

أما المواجهة الثانية في نهائي كأس السوبر الإسباني بالمملكة العربية السعودية، فقد انتهت بسحق الميرينجي لمنافسه 4-1.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، بفارق 5 نقاط عن برشلونة الثالث الذي لعب مباراة أكثر.