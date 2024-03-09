مصر تحصل على حق تنظيم دورة الألعاب الإفريقية 2027

السبت، 09 مارس 2024 - 21:23

كتب : بسام أبوبكر

علم مصر في مونديال روسيا

أعلن مجلس وزراء الشباب والرياضة والثقافة الأفارقة منح مصر رسميًا حق تنظيم دورة الألعاب الإفريقية 2027 وذلك للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافة نسخة 1991.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم السبت على هامش دورة الألعاب الإفريقية المقامة في غانا بحضور كل من اللواء أحمد ناصر، ممثلا عن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور عماد البناني، أمين عام اتحادية الكونفدراليات الرياضية الإفريقية «الأوكسا» والسفير أيمن الدسوقي سفر جمهورية مصر العربية بغانا وندى مشعل المدير التنفيذي للأوكسا.

وتعد دورة الألعاب الإفريقية أكبر الملتقيات الرياضة في إفريقيا وتقام كل أربع سنوات تحت إشراف رابطة اللجان الأولمبية الوطنية في إفريقيا.

وكان لمصر الأسبقية فى طلب تنظيم دورة إقليمية يشترك فيها شباب أفريقيا باسم الدورة الإفريقية، وقد وافقت اللجنة الأولمبية الدولية على طلب مصر، على أن تقام الدورة عام 1927- بمدينة الإسكندرية.

وقد شيدت مصر استاد الإسكندرية الرياضي خصيصا لهذه الدورة وقطعت شوطا طويلا فى الأعداد والتنظيم، ولكن الدول المستعمرة عرقلت جهود قيام الدورة ، حتى لا يجتمع شباب أفريقيا فى بلد واحد.

وبعد مرور 25 عاما قرر مؤتمر الدول الإفريقية الذي عقد فى (الكونغو – برازافيل) فى يناير 1962 ، إقامة لدورة الإفريقية الأولى عام 1965 بمدينة برازافيل.

جدير بالذكر أن اللجنة المنظمة لدورة برازافيل استعانت بالخبرات المصرية فى تنظيم وادارة هذه الدورة مما كان له الأثر الفعال فى نجاحها، وقد اشترك في هذه الدورة عدد 28 دولة أفريقية وقد بلغ عدد اللاعبين 2500 لاعب.

وكانت مصر أول دولة أفريقية تفوز بدورة الألعاب الإفريقية . وتتضمن دورة الألعاب الإفريقية 31 لعبة وهي : ألعاب القوى - كرة الريشة - البيسبول- كرة السلة - الملاكمة - التجديف - شطرنج - سباق الدراجات - غوص - الفروسية- مبارزة بالسيف - كرة القدم - كرة اليد – هوكي - الجودو- الكاراتيه - كرة الشبكة – السباحة - تنس الطاولة – تايكواندو – التنس - كرة الطائرة - رفع الأثقال - مصارعة – الجمباز – التراثليون - الكياك بوكس – الاسكواش – سوفتبول - سباق الدراجات الجبلي - البلياردو.

مصر دورة الألعاب الأفريقية
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