نهاية العقدة.. إنتر ينتصر على بولونيا خارج ملعبه بعد كارثة رادو

السبت، 09 مارس 2024 - 21:15

كتب : محمد رؤوف

يان بيسيك

انتصر إنتر على منافسه بولونيا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإيطالي على ملعب ريناتو دالارا معقل الروسوبلو.

وسجل يان بيسيك هدف إنتر الوحيد من صناعة أليساندرو باستوني.

وأنهى إنتر عقدة خسارته على ملعب ريناتو دالارا، ففي المباراتين الماضيتين على هذا الملعب خسرهما إنتر.

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وخسر إنتر من بولونيا في موسم 2021-2022 بهدفين مقابل هدف، إذ كان يلعب أندري رادو كحارس أساسي لإنتر بدلا من سمير هاندانوفيتش المصاب وقتها وأخطأ بطريقة فادحة تسببت في خسارة إنتر المباراة.

وفي حال فوز إنتر بهذه المباراة كان سيتصدر بطولة الدوري بدلا من ميلان، لكن تمكن ميلان من الحفاظ على صدارته حتى نهاية الدوري وتوج بلقب سكوديتو.

وفي الموسم الماضي خسر إنتر في الجولة 24 من الدوري بهدف دون رد.

ويعود أخر فوز لإنتر على بولونيا على ريناتو دالارا في موسم 2020-2021 التي انتهت بهدف دون رد وتوج إنتر بالدوري هذا الموسم.

وأحرز بيسيك الهدف برأسية قوية في الدقيقة 37 بعد عرضية من باستوني.

وحقق إنتر فوزه الـ13 على التوالي خلال الموسم الجاري في جميع البطولات، وعلى الجانب الآخر كان بولونيا فائزا في الـ6 مباريات الماضيين في إنجاز لتياجو موتا مدرب الفريق لم يتحقق منذ الستينيات.

بهذا الفوز ارتفع رصيد إنتر للنقطة 75 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 18 عن يوفنتوس الوصيف لكن لديه مباراة في الجولة الحالية لم تلعب بعد.

ويتجمد رصيد بولونيا عند النقطة 51 في المركز الرابع.

الدوري الإيطالي إنتر بولونيا بيسيك
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