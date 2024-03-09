تين هاج: أحب العمل مع جارناتشو.. وهذا تعليقي على تسديد إيفرتون 23 مرة

أقر إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد أنه يحب العمل مع لاعبه أليخاندرو جارناتشو.

وفاز مانشستر يونايتد على منافسه إيفرتون بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني الهولندي عقب المباراة للصحفيين: "أعتقد أن جارناتشو يستطيع الحفاظ على تركيزه طوال الأسبوع والأمر يتعلق به".

وأكمل "في بعض الأحيان يكون الحفاظ على التركيز صعبا بالنسبة للاعبين الشباب، وأحيانا يكونون عديمي الخبرة، سوف يتحسن من مباراة إلى أخرى، وهذا ما نراه من خلال تلك اللحظة".

وتابع "مع اللاعبين الشباب عليك دائما أن توجهم، علينا أن نعمل بشكل جيد جدا في الحصص التدريبية وفي الاجتماعات، ويجب أن نكون في المكان الصحيح للحصول على الأداء الجيد في المباريات".

وواصل "أحب العمل مع جارناتشو، ولكن أيضا مع العديد من اللاعبين الآخرين في الفريق وتحديهم، إنه لاعب يحب التحدي، ويتسم بالشجاعة والثقة".

وشدد "مهمتنا هي دفعه إلى مستويات عالية، فهو يتمتع بإمكانات عالية، والآن يتعين علينا استغلال الإمكانات، لذلك عليك العمل يوما بعد يوم".

وأنهى حديثه قائلا: "إيفرتون سدد 23 مرة؟ إذا نظرت رأيت نسبة الأهداف المحتملة لهم ستجدها منخفضة، والمعدل الخاص بنا كان أعلى كثيرا لدينا لاعبين يشعرون بالراحة في الدفاع بخط منخفض".

ودخل جارناتشو تاريخ مانشستر يونايتد إذ يعتبر أول لاعب في تاريخ النادي يحصل على ركلتي جزاء في مباراة واحدة في بطولة الدوري الإنجليزي بالمسمى الجديد لها بريميرليج.

وعاد يونايتد للانتصارات مرة أخرى بعد الهزيمة في آخر مباراتين ضد مانشستر سيتي وفولام في بطولة الدوري.

وكان يونايتد قد خسر المباراة الماضية على أرضه ضد فولام في الجولة 25 قبل أن يعود للانتصارات على ملعبه أولد ترافورد مرة أخرى.

وارتفع رصيد يونايتد للنقطة 47 في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 25 في المركز الـ16.