سجل وصنع مرتين.. تريزيجيه يقود طرابزون لسحق كاراجومروك بخماسية

قاد محمود حسن "تريزيجيه" فريقه طرابزون سبور للفوز على كاراجومروك بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 29 من الدوري التركي.

تريزيجيه النادي : طرابزون سبور طرابزون سبور

ورفع طرابزون رصيده إلى النقطة 49 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التركي، وتجمد رصيد كاراجومروك عند النقطة 29 في المركز الـ16.

بينما يتصدر جالاتا سراي الترتيب برصيد 78 نقطة.

تقدم فريق كاراجومروك في الدقيقة 14 عن طريق اللاعب ماركاو.

قبل أن يتعادل طرابزون في الدقيقة 32 بهدف سجله إينيس بردهي، ثم أضاف طرابزون الهدف الثاني عن طريق دافيدي بيراسكي لاعب كاراجومروك بالخطأ في مرماه.

وجاء الدور على تريزيجيه ليسجل هدف فريقه الثالث في الدقيقة 70 بعد صناعة من نيكولاس بيبي.

ثم رد تريزيجيه الهدية إلى بيبي الذي سجل الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 76 بصناعة من جناح منتخب مصر.

وأخيرا اختتم طرابزون أهدافه عن طريق أومرت بوزوك في الدقيقة +93 بصناعة أخرى من تريزيجيه.

ويعد هدف تريزيجيه هو الثامن له في الدوري التركي هذا الموسم مع 4 تمريرات حاسمة.

وبشكل عام لعب تريزيجيه مع طرابزون هذا الموسم 21 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 9 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

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