دوري المحترفين – استقالة أمير عزمي من تدريب السكة الحديد

تقدم أمير عزمي مجاهد باستقالته من تدريب فريق السكة الحديد عقب توقف مباريات مجموعة الصعود بسبب شهر رمضان قبل 4 جولات من نهاية الدوري.

ويحتل الفريق المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة.

ونشر المدير الفني عبر صفحته الشخصية:

أتوجه بالشكر لمجلس إدارة نادي السكة الحديد و الجهاز المعاون و اللاعبين على الفترة التي قضيتها داخل جدران النادي العريق.

بفضل مجهودات فريق العمل بالكامل إدارة و لاعبين، حققنا الهدف المنشود بالصعود لمجموعة المنافسة على الدوري الممتاز، تحقق هذا الهدف في ظل مرحلة إعادة بناء الفريق بالكامل عن طريق التالي:

خفض بمعدل الأعمار من 33 عاما إلى 25 عاما، برحيل 21 لاعبا من قائمة الموسم الماضي، و دخول 23 لاعبا لقائمة الموسم الحالي، من أجل بناء فريق حقيقي يخدم نادي السكة الحديد لسنين مستقبلا.

من الـ23 لاعبا الجدد، حصل نادي السكة الحديد على 12 عرضا رسميا لشراء لاعبين الموسم الحالي، منهم 8 لاعبين من الوافدين هذا الموسم، مع الأخذ في الاعتبار أن العروض كانت معظمها من فرق دوري ممتاز أو من فرق تنافس السكة الحديد على الصعود، و بالفعل تمت الموافقة على أحد هذه العروض ببيع اللاعب أحمد ربيع لفريق البنك الأهلي في صفقة هي الأغلى في تاريخ الدرجة الثانية.

أنهى الفريق الدور الأول كأقوى دفاع في الدوري، و بدون هزيمة من أي من الفرق الصاعدة لمجموعة المنافسة على الدوري الممتاز.

جمع الفريق في المرحلة الثانية حتى الآن 8 نقاط كرابع أفضل فريق جمعا للنقاط في هذه المرحلة، وقلص الفارق مع المنافسين المباشرين إلى 6 نقاط.

في كل مباريات الموسم ضد المنافسين المباشرين، سواء في المرحلة الأولى أو الثانية، كان الفريق دائم التقدم في المباريات، و جاري فرق تكوينها المادي أعلى، أو مستقرة فنيا من مواسم سابقة وقوام الفريق وتشكيله الأساسي ثابتين.

للعام الثاني على التوالي، و بفضل الله تحت قيادتي الفنية، نافس السكة الحديد على الصعود للدوري الممتاز في سنتين مختلفتين تماما من حيث الظروف سواء من تكوين الفريق أو نظام المسابقة أو المنافسين، وعاد مرة أخرة لقدرته التاريخية على استقطاب أفضل اللاعبين في الدرجة التي ينافس فيها، بل والتعاقد أيضا مع لاعبين من الدوري الممتاز.

أترك فريق السكة الحديد متمنيا لهم كل التوفيق، في الاستمرار على المنافسة على الصعود للدوري الممتاز هذا الموسم، أو الحفاظ على قوام هذا الفريق للمنافسة في العام القادم، أو حتى الاستفادة المادية الهائلة من اللاعبين الجدد الذين تم استقطابهم.

شكرا لمجلس الإدارة المحترم على الوقوف في ظهرنا دائما ولكل اللاعبين والجهاز المعاون على ما قدمتوه من مجهود حتى الآن.