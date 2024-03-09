قائمة بيراميدز – استمرار غياب سداسي الفريق أمام الداخلية للإصابة

السبت، 09 مارس 2024 - 19:13

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي - بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز قائمة مباراة الداخلية في إطار بطولة الدوري.

ويحل بيراميدز ضيفا على الداخلية في الرابعة من مساء الأحد على استاد السلام في إطار الجولة 16 من بطولة الدوري الممتاز.

شهدت القائمة استمرار غياب رمضان صبحي وعلي جبر وأحمد سامي وفخري لاكاي ومحمود مرعي وأحمد ميهوب للإصابة.

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وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - أحمد سامي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة من 11 مباراة، ويأتي الداخلية في المركز الأخير برصيد 9 نقاط.

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