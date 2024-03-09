عودة: 9 نقاط رقم قليل على المقاولون.. وهذه هي المشكلة

أبدى محمد عودة مدرب المقاولون العرب رضاه عن أداء الفريق رغم التعادل مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق.

وقال عودة في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "الإسماعيلي يعاني من الضغط بسبب عدم جمع النقاط وكذلك نحن".

وأضاف "لدينا حوالي 10 إصابات، وعودة بعض اللاعبين منحتنا الثقة ولكن المشكلة أننا لم نجمع ما يكفي من النقاط".

وأوضح "هذا الأمر يشكل ضغطا على اللاعبين والإدارة والجهاز الفني، ولكني أشعر بالرضا عن الأداء".

وتابع "كنا منظمين في الدفاع ولم نتعرض للكثير من الفرص في الشوط الثاني وأهدرنا الكثير".

واختتم "9 نقاط حصيلة قليلة على صرح مثل المقاولون العرب، ولحسن الحظ هناك توقف لمدة 20 يوما نصحح خلالها بعض الأمور ويعود لنا بعض المصابين أيضا".

التعادل في الجولة الـ 16 من الدوري المصري، ترك المقاولون في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 9 نقاط فقط من 15 مباراة.

video:1