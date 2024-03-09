بالـ8 للمرة الثانية وهاتريك كين.. بايرن يكتسح ماينز

السبت، 09 مارس 2024 - 19:01

كتب : FilGoal

هاري كين

اكتسح بايرن ميونيخ منافسه ماينز بثمانية أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل أهداف الفريق البافاري كل من هاري كين (3) وليون جوريتزكا (2) وتوماس مولر وجمال موسيالا وسيرجي جنابري.

وللمرة الثانية لبايرن خلال الموسم الجاري يتمكن من الفوز بهذه النتيجة، ففي الجولة التاسعة انتصر بايرن على دارمشتات بثمانية أهداف دون رد وأحرز كين هاتريك أيضا.

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ويعتبر بايرن ميونيخ يملك الهجوم الأقوى في الدوري بـ73 هدفا حتى الآن.

وافتتح كين الهدف الأول لبايرن في الدقيقة 13 من صناعة موسيالا بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأصيب ألفونسو ديفيز في الدقيقة 18 وتم استبداله برافاييل جيريرو.

وفي الدقيقة 19 ضاعف جوريتزكا النتيجة بعد استغلاله ارتداد الكرة.

وقلص نديم أميري النتيجة في الدقيقة 31 بعد تسديدة بعيدة المدى.

وعاد كين للتسجيل مرة أخرى في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بعد عرضية متقنة من جوريتزكا.

وأضاف مولر الهدف الرابع في النتيجة 47 بعد تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء من صناعة موسيالا.

وجاء دور موسيالا للتسجيل في الدقيقة 61 بعدما كان غير مراقبا ليمرر له كين الكرة ويسجلها موسيالا بسهولة في المرمى.

وأحرز جنابري الهدف السادس في الدقيقة 66 بالكعب من صناعة جوريتزكا.

واستطاع كين من تسجيل الهدف الشخصي الثالث ليكمل هاتريك والسابع لفريقه في الدقيقة 70 بعد ارتداد الكرة له ليسجل الهدف برأسية.

وأنهى جوريتزكا أهداف بايرن في الدقيقة 92 برأسية من صناعة جوشوا كيميتش.

وأنهى بايرن المباراة عند هذا العدد من الأهداف وحصل على الـ3 نقاط بسهولة.

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