العاشرة على التوالي.. الإسماعيلي بلا فوز بتعادل مثير مع المقاولون

السبت، 09 مارس 2024 - 18:20

كتب : محمد رؤوف

الإسماعيلي

تعادل الإسماعيلي ضد المقاولون بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل محمد عبد السميع هدف الإسماعيلي، بينما أحرز فاروقا نور الدين للمقاولون.

ولم يفز الإسماعيلي على المقاولون للمباراة العاشرة على التوالي.

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ويعود الفوز الأخير للإسماعيلي على المقاولون في موسم 2018-2019 في الجولة 26 في بطولة الدوري.

ولم يتمكن المقاولون من الفوز خلال الموسم الجاري للمباراة التاسعة على التوالي، ويرجع أخر فوز ضد طلائع الجيش في الجولة التاسعة.

وعلى الجانب الآخر لم يفز الإسماعيلي في أخر 4 مباريات، فالفوز الأخير كان ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 12.

التعادل رفع رصيد الإسماعيلي للنقطة 14 في المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري المصري.

ووصل المقاولون للنقطة التاسعة في المركز الـ17 أي قبل الأخير.

التشكيل

بداية حذرة من الجانبين

كان الحذر متبادل بين الفريقين، لكن لكن قرر هشام محمد لاعب الإسماعيلي تغيير الأوضاع بتسديدة قوية لكنها بعدت المرمى في الدقيقة السابعة.

وفي الدقيقة 13 لعب حمدي النقاز كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وسددها محمد عبد السميع برأسية تصدى لها حارس مرمى المقاولون.

عبد السميع يحرز

أحرز عبد السميع الهدف الأول للإسماعيلي في الدقيقة 49 بعد تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

محاولة إدراك التعادل

حاول المقاولون إدراك التعادل عن طريق محمد عنتر، إذ سدد كرة قوية في الدقيقة 70 من خارج منطقة الجزاء لكن تصدى لها أحمد عادل عبد المنعم حارس الإسماعيلي.

العودة إلى تقنية الفيديو

عاد حكم المباراة إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 72 بسبب وجود شك في لمسة يد من قبل مدافع الإسماعيلي داخل منطقة الجزاء.

وقرر الحكم احتساب ركلة جزاء للمقاولون وتمكن فاروقا نور الدين من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 76.

ماذا أهدرت يا سالم

أهدر محمد سالم انفرادا تاما بأحمد عادل عبد المنعم في الدقيقة 80 إذ تألق حارس الإسماعيلي.

هدف قاتل ولكن

سجل عمرو مرعي لاعب المقولون هدفا قاتلا في الدقيقة 97 ولكن تم احتسابه تسلل لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

الإسماعيلي الدوري المصري المقاولون محمد عبد السميع
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