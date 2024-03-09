خبر في الجول – تحديد موقف زيزو من معسكر المنتخب بعد الفحص الطبي

السبت، 09 مارس 2024 - 18:04

كتب : إبراهيم رمضان

زيزو

لا يزال الجهاز الطبي للزمالك ينتظر زوال الورم من قدم لاعبه أحمد سيد "زيزو" لخضوعه لفحص طبي لتحديد فترة غيابه ومدة علاجه.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وعلم FilGoal.com أن إصابة زيزو عبارة عن التواء في القدم أدى إلى جزع في أربطة الكاحل.

وأن اللاعب سيخضع لفحوصات بعد زوال الورم من قدمه لتحديد فترة علاجه ومدة غيابه وموقفه من معسكر منتخب مصر.

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كما أن زيزو شارك أمام الأهلي وهو سليم تماما بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة الذي حدثت له أمام أبو سليم الليبي في الكونفدرالية.

لكن الإصابة تكررت له في نفس المكان بعدما تعرض لكدمة في القدم أمام الأهلي.

وغادر زيزو مباراة الزمالك أمام الأهلي بين شوطي المباراة بسبب الإصابة بعد تدخل من كريم وليد في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

وكان زيزو قد تعرض للإصابة بالتواء في الكاحل خلال مباراة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية نهاية الشهر الماضي قبل أن يتعافى ويشارك أمام الأهلي.

وتوج الأهلي بلقب نهائي كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل في مباراة نهائي كأس مصر الذي أقيم لأول مرة خارج مصر.

واستضاف ملعب الأول بارك معقل فريق النصر، المواجهة بين الأهلي والزمالك عن موسم 2022 - 2023.

وسجل إمام عاشور الهدف الأول في الدقيقة 84 بينما قتل أفشة اللقاء بهدف جديد في الدقيقة 94.

رفع الأهلي رصيده إلى 39 لقبا بينما توقف رصيد الزمالك عند 28.

الزمالك أحمد سيد زيزو كأس مصر
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