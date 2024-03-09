انتهت الدوري التركي - طرابزون (5)-(1) كاراجومروك

السبت، 09 مارس 2024 - 17:54

كتب : FilGoal

تريزيجيه - طرابزون سبور

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طرابزون سبور ضد فاتح كاراجومروك ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري التركي.

ويتواجد محمود حسن تريزيجيه جناح طرابزون في التشكيل الأساسي.

ويحتل طرابزون المركز الثالث برصيد 46 نقطة.

فيما يتواجد كاراجومروك فوق منطقة الهبوط في المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة.

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انتهت

ق 93: جووووول بوزوك من صناعة تريزيجيه.

ق 76: جووووول بيبي من صناعة تريزيجيه.

ق 70: جوووول الثالث لطرابزون عن طريق تريزيجيه من صناعة نيكولاس بيبي.

ق 65: جووووول الثاني لطرابزون

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 32 إنيس باردي يسجل التعادل لطرابزون بتسديدة اصطدمت بالدفاع وغافلت الحارس سالفاتوري سيريجو

ق 14 ماركاو يسجل الأول برأسية من ركنية في شباك طرابزون

بداية المباراة

تريزيجيه
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