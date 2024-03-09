الدرجة الثانية ب - صعود دمياط بعد الانتصار على الرباط والأنوار

السبت، 09 مارس 2024 - 17:03

كتب : رضا السنباطي

دمياط

صعد فريق دمياط لدوري القسم الثاني ب، بعد صدارة مجموعة دورة الترقي بدوري القسم الثالث برصيد 4 نقاط.

وفاز دمياط على منافسه الرباط والأنوار بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دوري الترقي.

وكان دمياط قد تعادل مع شرم الشيخ بهدف لكل فريق في المباراة الأولى.

أخبار متعلقة:
استعاد الانتصارات ورقم تاريخي لـ جارناتشو.. يونايتد يفوز على إيفرتون بثنائية كرة طائرة - مدرب منتخب مصر يتقدم بمذكرة ضد زينة العلمي أسباس: تعاقد ريال مدريد مع مبابي رائع ولكن يجب تقسيم الإيرادات بشكل أفضل التشكيل- إريك تراوري يقود الإسماعيلي.. وسالم أساسي مع المقاولون العرب

وأنتهت منذ قليل مباراة شرم الشيخ ضد الرباط والأنوار بانتصار الأخير بهدفين دون رد وهو ما ساهم في صعود دمياط متصدرا للمجموعة.

نادي دمياط الذي تأسس عام 1923 عانى بعد هبوطه موسم 18-19 بعد احتلاله المركز 13 في المجموعة الثانية لدوري الدرجة الثانية برصيد 20 نقطة ليهبط لدوري القسم الثالث.

ونافس من أجل العودة ولم يستطع حتى تمكن هذا الموسم من الصعود من المجموعة السابعة بدوري القسم الثالث.

دمياط الرباط والأنوار الدرحجة الثانية ب شرم الشيخ
نرشح لكم
دوري المحترفين.. مكي يعتذر عن عدم الاستمرار مع حرس الحدود دوري المحترفين .. أسوان ينهي مهمة هشام زكريا دوري المحترفين - بتروجت يحافظ على الصدراة بعد قمة نارية دجلة يستفسر من اتحاد الكرة عن آلية الصعود للممتاز: بند اللائحة غير واضح بعد غياب 5 سنوات.. الشرقية يصعد إلى الدرجة الثانية (ب) دوري المحترفين - بتروجت يقترب من حسم الصعود.. وتعثر غزل المحلة دوري المحترفين - لافيينا يتقدم بشكوى ضد حكم مواجهة راية الدرجة الثانية ب - توت عنخ آمون يحسم تأهله بسباعية في شباك سمسطا
أخر الأخبار
تشكيل أرسنال – رامسديل يحرس المرمى.. وساكا أساسي أمام برينتفورد 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
العاشرة على التوالي.. الإسماعيلي بلا فوز بتعادل مثير مع المقاولون 27 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – تحديد موقف زيزو من معسكر المنتخب بعد الفحص الطبي 43 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري التركي - طرابزون (1)-(1) كاراجومروك.. جووول التعادل 53 دقيقة | المحترفون
الدرجة الثانية ب - صعود دمياط بعد الانتصار على الرباط والأنوار ساعة | القسم الثاني
استعاد الانتصارات ورقم تاريخي لـ جارناتشو.. يونايتد يفوز على إيفرتون بثنائية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - مدرب منتخب مصر يتقدم بمذكرة ضد زينة العلمي 2 ساعة | كرة طائرة
أسباس: تعاقد ريال مدريد مع مبابي رائع ولكن يجب تقسيم الإيرادات بشكل أفضل 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 على رأسهم صلاح واستبعاد النني.. حسام حسن يعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر بمعسكر مارس 2 وليد دعبس يفتح النار على ناصر ماهر: ليس زملكاوي وأخطأ في الأهلي وفيوتشر والجميع وسنقاضيه 3 خبر في الجول - رباعي الأهلي جاهز لمواجهة الزمالك.. وموقف كوكا 4 مفاجأة كبيرة في المجموعة الثالثة.. تعرف على جميع المتأهلين لربع نهائي الكونفدرالية