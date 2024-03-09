الدرجة الثانية ب - صعود دمياط بعد الانتصار على الرباط والأنوار
السبت، 09 مارس 2024 - 17:03
كتب : رضا السنباطي
صعد فريق دمياط لدوري القسم الثاني ب، بعد صدارة مجموعة دورة الترقي بدوري القسم الثالث برصيد 4 نقاط.
وفاز دمياط على منافسه الرباط والأنوار بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دوري الترقي.
وكان دمياط قد تعادل مع شرم الشيخ بهدف لكل فريق في المباراة الأولى.
وأنتهت منذ قليل مباراة شرم الشيخ ضد الرباط والأنوار بانتصار الأخير بهدفين دون رد وهو ما ساهم في صعود دمياط متصدرا للمجموعة.
نادي دمياط الذي تأسس عام 1923 عانى بعد هبوطه موسم 18-19 بعد احتلاله المركز 13 في المجموعة الثانية لدوري الدرجة الثانية برصيد 20 نقطة ليهبط لدوري القسم الثالث.
ونافس من أجل العودة ولم يستطع حتى تمكن هذا الموسم من الصعود من المجموعة السابعة بدوري القسم الثالث.
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