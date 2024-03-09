استعاد الانتصارات ورقم تاريخي لـ جارناتشو.. يونايتد يفوز على إيفرتون بثنائية

فاز مانشستر يونايتد على منافسه إيفرتون بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل برونو فيرنانديز وماركوس راشفورد ثنائية الشياطين الحمر من ركلتي جزاء.

ودخل أليخاندرو جارناتشو تاريخ مانشستر يونايتد إذ يعتبر أول لاعب في تاريخ النادي يحصل على ركلتي جزاء في مباراة واحدة في بطولة الدوري الإنجليزي بالمسمى الجديد لها بريميرليج.

وخرج مانشستر يونايتد لأول مرة بدون تلقي أي هدف من مباراة في بطولة الدوري منذ مباراة وست هام في الجولة 23 وذلك في 4 فبراير الماضي.

وعاد يونايتد للانتصارات مرة أخرى بعد الهزيمة في آخر مباراتين ضد مانشستر سيتي وفولام في بطولة الدوري.

وكان يونايتد قد خسر المباراة الماضية على أرضه ضد فولام في الجولة 25 قبل أن يعود للانتصارات على ملعبه أولد ترافورد مرة أخرى.

وارتفع رصيد يونايتد للنقطة 47 في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 25 في المركز الـ16.

التشكيل

راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي 🔴#السبت_الكروي pic.twitter.com/nw0smYvmq5 — FilGoal (@FilGoal) March 9, 2024

ركلة جزاء مبكرة

بدأ إيفرتون المباراة ضاغطا على مانشستر يونايتد بصورة كبيرة ولكن التحولات السريعة استغلها يونايتد بشكل جيد.

وتمكن جارناتشو من الحصول على ركلة الجزاء في الدقيقة العاشرة بعد تدخل جيمس تاركوفسكي عليه وسجلها برونو.

برونو فيرنانديز يفتتح التسجيل لمانشستر يونايد في شباك إيفرتون#الدوري_الانجليزي #مانشستريونايتد_ايفرتون pic.twitter.com/9J1O7ztRpJ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 9, 2024

تسديدة صاروخية

سدد جيمس جارنر لاعب إيفرتون كرة صاروخية من بعد لكن تصدى لها أندري أونانا وارتدت إلى أمادو أونانا وسدد مرة أخرى لكن علت المرمى في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 27 سدد برونو ركلة حرة مباشرة بطريقة جيدة لكن جوردان بيكفورد تصدى لها بشكل رائع.

صناعة التاريخ

صنع جارناتشو التاريخ لنفسه إذ في الدقيقة 34 استطاع الحصول على ركلة جزاء أخرى بسبب مهارته الكبيرة إذ تعرض للعرقلة ليقرر الحكم منحه ركلة جزاء، وسددها راشفورد هذه المرة وسجلها.

التألق يتواصل

واصل جارناتشو التألق ففي الدقيقة 53 سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة علت المرمى قليلا.

وحافظ يونايتد على فارق الهدف بالرغم من ضغط إيفرتون القوي وانتهت المباراة بهدفين دون رد.