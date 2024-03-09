كرة طائرة - مدرب منتخب مصر يتقدم بمذكرة ضد زينة العلمي

تقدم عماد نوار المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الطائرة للسيدات بمذكرة رسمية صباح اليوم السبت ضد زينة العلمي لاعبة فريق الأهلي لكرة الطائرة، بعد التصريحات التي أكدت فيها تطاول المدرب عليها عقب اعتراضها على استبعادها من قائمة المنتخب في دورة الألعاب الأفريقية بـ أكرا في غانا.

وقام نوار بتقديم مذكرة لايضاح ابعاد الواقعة واعتبر المدير الفني أن تصريحات اللاعبة فيها تعمد للتشهير به، وهو ما يعاقب عليه القانون، مشددا أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.فهو أمر لم نعتادة من قبل في الملاعب المصرية عامة ولاعبي فريق الاهلي خاصة.

وتمسك المدير الفنى بكافة حقوقه بعد حملة التشهير التى قامت بها لاعبة الأهلي ضده لمجرد استبعادها من القائمة لأسباب فنية وهو حق أصيل للمدير الفني الذي يبحث دائما عن الأفضل لتنفيذ فكره وتحقيق أهدافه وأهداف مجلس إدارة الاتحاد.

وكان عماد نوار قد أعلن قائمة المنتخب المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية بـ أكرا في غانا خلال الفترة من 8 وحتي 23 مارس الجاري.

وتضم قائمة مصر للسيدات كل من:

دانا شوقي ودعاء محمد ومايا ممدوح وتقى مدحت وأيهة النادي ومريم متولي وسابين عابد وسارة أمين، وداليا مرشدي وآية خالد، ومي غزال وندى وليد.

ويقود منتخب السيدات كل من: عماد نوار مديرًا فنيًا الفني وسيد طه مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محلل تقني، والدكتورة سمية ناجح علاج طبيعي.

ويشارك الجهاز الفني للمنتخب بنفس تشكيل المنتخب خلال تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية التي أقيمت مؤخرا بالقاهرة باستثناء عودة مايا ممدوح في مركز 2 واستعانة الجهاز الفني باللاعبة المحترفة في دوري الجامعات الأمريكي، أية النادي واستبعاد اللاعبة زينة العلمي في مركز 4.