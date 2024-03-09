انتهت في الدوري - الإسماعيلي (1)-(1) المقاولون

السبت، 09 مارس 2024 - 15:57

كتب : FilGoal

محمد عبد السميع

يلعب الإسماعيلي ضد المقاولون العرب ضمن الجولة 16 من مسابقة الدوري.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومبشارة لمباراة الإسماعيلي أمام المقاولون العرب.

لمتابعة مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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انتهت

ق 97: جوووول قاتل ولكن تسلل

ق 80: محمد سالم لاعب المقاولون يهدر انفرادا تاما بالمرمى وتألق أحمد عادل عبد المنعم.

ق 76: جووووول فاروقا نور الدين من ركلة جزاء.

ق 73: ركلة جزاء للمقاولون بعد العودة إلى تقنية الفيديو

ق 72: العودة إلى تقنية الفيديو بسبب شك في ركلة جزاء للمقاولون بعد لمسة يد على مدافع الإسماعيلي.

ق 70: محمد عنتر يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن تصدى لها أحمد عادل عبد المنعم حارس الإسماعيلي.

ق49 محمد عبد السميع يسجل الهدف الأول من تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء

ق46 ضربة رأسية من عبد الرحمن مجدي تصل سهلة إلى محمود أبو السعود

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق2+45 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح المقاولون العرب عن طريق أوتشايا ليسدد نياس كرة من لمسة واحدة مرت بجوار القائم الأيسر.

ق28 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الإسماعيلي من ركلة ركنية على رأس عمر الساعي الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن.

ق13 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الإسماعيلي عن طريق حمدي النقاز على رأس محمد عبد السميع الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

ق7 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الإسماعيلي عن طريق هشام محمد لكنها بعيدة عن المرمى.

ق4 حذر متبادل بين الفريقين في الدقائق الأولى للمباراة

انطلاق المباراة

الإسماعيلي المقاولون
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