التشكيل- إريك تراوري يقود الإسماعيلي.. وسالم أساسي مع المقاولون العرب
السبت، 09 مارس 2024 - 15:48
كتب : FilGoal
يقود البوركينابي إريك تراوري هجوم الإسماعيلي خلال المواجهة المرتقبة أمام المقاولون العرب.
ويلعب الإسماعيلي أمام المقاولون العرب ضمن الجولة 16 من الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الإسماعيلي لمواجهة المقاولون كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.
الدفاع: محمد دسوقي - عماد حمدي - محمد عمار - حمدي النقاز.
الوسط: محمد عبد السميع - هشام محمد - عمر الساعي - محمد بيومي.
الهجوم: نادر فرج - إيريك تراوري.
في المقابل يعتمد المقاولون العرب على خبرات محمد سالم في قيادة هجوم الفريق.
وجاء تشكيل المقاولون لمواجهة الإسماعيلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمود أبو السعود الدفاع: فاروقا نور الدين - محمد هاني - أحمد علاء
الوسط: جوزيف أوشايا - أحمد الشيمي - معز أفولوا - أمادو نياص
الهجوم: فراس عايفية - محمد سالم - محمود الشبراوي