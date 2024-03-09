التشكيل- إريك تراوري يقود الإسماعيلي.. وسالم أساسي مع المقاولون العرب

السبت، 09 مارس 2024 - 15:48

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - إيريك تراوري - الإسماعيلي ضد الزمالك

يقود البوركينابي إريك تراوري هجوم الإسماعيلي خلال المواجهة المرتقبة أمام المقاولون العرب.

ويلعب الإسماعيلي أمام المقاولون العرب ضمن الجولة 16 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الإسماعيلي لمواجهة المقاولون كالتالي:

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حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: محمد دسوقي - عماد حمدي - محمد عمار - حمدي النقاز.

الوسط: محمد عبد السميع - هشام محمد - عمر الساعي - محمد بيومي.

الهجوم: نادر فرج - إيريك تراوري.

في المقابل يعتمد المقاولون العرب على خبرات محمد سالم في قيادة هجوم الفريق.

وجاء تشكيل المقاولون لمواجهة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود الدفاع: فاروقا نور الدين - محمد هاني - أحمد علاء

الوسط: جوزيف أوشايا - أحمد الشيمي - معز أفولوا - أمادو نياص

الهجوم: فراس عايفية - محمد سالم - محمود الشبراوي

الإسماعيلي المقاولون
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