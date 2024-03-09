مؤتمر أنشيلوتي: لم أر لاعبا مضطهدا مثل فينيسيوس.. والمنافسة على الدوري مفتوحة

أقر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أنه لم ير من قبل لاعبا مضطهدا مثل فينيسيوس جونيور جناح الفريق.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه سيلتا فيجو في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإسباني الأحد المقبل.

وقال المدير الفني الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "لم أر لاعبا يتعرض للاضطهاد مثل فينيسيوس جونيور، لن أنسى أو أسامح عندما ركله لاعبا في رأسه ولم يحدث شيء، بينما دفع شخصا مرة واحدة والناس يطالبون بمنحه البطاقة الحمراء".

وتابع "برشلونة؟ المنافسة على الدوري مازالت مفتوحة، لكن يمكننا التعامل من خلال الفوز في المباريات لأن لدينا الأفضلية، يجب أن نكافح في كل مباراة".

وأضاف "برشلونة واجه صعوبة من ريال مايوركا، وأيضا نحن سنجد ذلك ضد سيلتا فيجو".

وأكمل "ربما سيكون هناك بعض التغييرات في تشكيل الفريق، لدينا الكثير من العمل، هذه الفترة من الموسم مهمة للغاية ويجب أن نظهر أسلوبا مختلفا، لأننا لم نلعب بشكل جيدا ضد لايبزج، علينا إظهار وجها مختلفا".

وواصل "من الممكن أن أكون أخطأت عندما قلت إن الفريق يعاني من تعب نفسي، اللاعبون لعبوا بقلق ضد لايبزج ولكن كانوا جيدين، هذا لا يعد إرهاقا نفسيا، لا أعرف كيفية الاستعداد في مثل هذه المباريات لأن ذلك حدث ضد تشيلسي عندما كنا نملك الأفضلية".

وأنهى حديثه قائلا: "الثنائي تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو سيعود بعد فترة التوقف الدولي المقبل".

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، بينما يأتي سيلتا فيجو في المركز الـ17 برصيد 24 نقطة وهو أخر المستمرين في الدوري.