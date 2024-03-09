انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (2)-(0) إيفرتون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد منافسه إيفرتون في المباراة التي تجمعهما في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، بينما يأتي إيفرتون في المركز الـ16 برصيد 25 نقطة.

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انتهت

ق 61: تسديدة زاحفة من برونو، لكن يتصدى لها بيكفورد.

ق 57: أونانا يتصدى لتسديدة أرضية قوية من عبد الله ديكوريه من داخل منطقة الجزاء.

ق 53: تسديدة قوية من جارناتشو من داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة علت المرمى قليلا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35: جووووول ماركوس راشفورد من نقطة الجزاء

ق 34: ركلة جزاء أخرى لصالح جارناتشو.

ق 27: برونو سدد ركلة حرة مباشرة في المرمى، لكن بيكفورد تصدى بشكل رائع

ق 25: جيمس جارنر لاعب إيفرتون يسدد كرة صاروخية من بعد، لكن تصدى لها أندري أونانا وارتدت إلى أمادو أونانا وسدد مرة أخرى لكن علت المرمى

ق 11: جووووول برونو فيرنانديز من نقطة الجزاء.

ق 10: ركلة جزاء لصالح أليخاندرو جارناتشو بعد عرقلة من جيمس تاركوفسكي مدافع إيفرتون.

بداية المباراة