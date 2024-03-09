من أجل تعويض مبابي.. ماركا: برشلونة يرفض رحيل جمال ليكون ثاني أغلى صفقة تاريخيا

رفض نادي برشلونة رحيل لامين جمال لاعب الفريق للانتقال إلى باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية أن النادي الكتالوني تلقى عرضا من باريس سان جيرمان مقابل 200 مليون يورو للتعاقد مع جمال ورفض خوان لابورتا رئيس النادي العرض.

وفي حال إتمام الصفقة مقابل هذا المبلغ فستكون ثاني أغلى صفقة في التاريخ، فالأولى كانت أيضا لصالح النادي الفرنسي من برشلونة عندما تعاقد مع نيمار مقابل 222 مليون يورو.

وكشفت الصحيفة أن ناصر الخليفي يبحث عن معوض لكيليان مبابي الذي أصبح رحيله وشيكا في الصيف المقبل عندما ينتهي عقده، ويرى الخليفي أن اللاعب البالغ من العمر 16 عاما هو أفضل من يعوض الجناح الفرنسي.

ووفقا للصحيفة فخورخي مينديز وكيل أعمال جمال قد عقد اجتماعا مع إدارة برشلونة في الأسبوع الماضي ليتناقش حول عرض باريس سان جيرمان، لكن رد لابورتا بالرفض على العرض.

وأكدت الصحيفة أن في حال بيع برشلونة جمال فسيحل جميع المشاكل الاقتصادية.

وفاز برشلونة على منافسه ريال مايوركا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل هدف البلوجرانا الوحيد لامين جمال بطريقة رائعة.

وأهدر إلكاي جوندوجان ركلة جزاء في الدقيقة 24 بعدما تصدى بريدراج رايكوفيتش حارس ريال مايوركا لها.

وللمباراة الثامنة على التوالي لم يتعرض فيها برشلونة للهزيمة في جميع البطولات.

وتعود أخر هزيمة لبرشلونة ضد فياريال 5-3 عندما أعلن عقبها تشافي هيرنانديز رحيله عن تدريب الفريق عقب نهاية الموسم الجاري.

الفوز رفع رصيد برشلونة للنقطة 61 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد مايوركا عند النقطة 27 في المركز الـ15.

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