تفاصيل إصابة ومدة غياب وسام أبو علي

كشف أحمد جاب الله طبيب فريق النادي الأهلي، تفاصيل إصابة الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق.

وغاب أبو علي من مواجهة أمام الزمالك التي حسمها الأحمر بهدفين دون رد ضمن نهائي كأس مصر.

وقال جاب الله عبر حساب ناديه على فيسبوك:"وسام أبو علي يعاني من شد في العضلية الخلفية ويحتاج إلى أسبوعين من أجل العودة للمشاركة في المباريات".

وأضاف "محمد الشناوي وياسر إبراهيم يسيران بشكل جيد في مرحلة التأهيل من الإصابة".

وشارك وسام أبو علي مع الأهلي كبديل في مباراتي ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني بدوري أبطال إفريقيا، بينما بدأ أساسيا أمام بلدية المحلة في الدوري.