تفاصيل إصابة ومدة غياب وسام أبو علي

السبت، 09 مارس 2024 - 13:58

كتب : FilGoal

الأهلي - بلدية المحلة - وسام أبو علي

كشف أحمد جاب الله طبيب فريق النادي الأهلي، تفاصيل إصابة الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق.

وغاب أبو علي من مواجهة أمام الزمالك التي حسمها الأحمر بهدفين دون رد ضمن نهائي كأس مصر.

وقال جاب الله عبر حساب ناديه على فيسبوك:"وسام أبو علي يعاني من شد في العضلية الخلفية ويحتاج إلى أسبوعين من أجل العودة للمشاركة في المباريات".

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وأضاف "محمد الشناوي وياسر إبراهيم يسيران بشكل جيد في مرحلة التأهيل من الإصابة".

وشارك وسام أبو علي مع الأهلي كبديل في مباراتي ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني بدوري أبطال إفريقيا، بينما بدأ أساسيا أمام بلدية المحلة في الدوري.

ونجح أبو علي في تسجيل هدفين للأهلي خلال فوز الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدف واحد على بلدية المحلة ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة بالدوري.

وتعتبر تلك هي المباراة الوحيدة التي بدأها وسام أساسيا منذ انضمامه إلى الأهلي.

وتوج الأهلي بلقب نهائي كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل في مباراة نهائي كأس مصر الذي أقيم لأول مرة خارج مصر.

واستضاف ملعب الأول بارك معقل فريق النصر، المواجهة بين الأهلي والزمالك عن موسم 2022 - 2023.

وسجل إمام عاشور الهدف الأول في الدقيقة 84 بينما قتل أفشة اللقاء بهدف جديد في الدقيقة 94.

رفع الأهلي رصيده إلى 39 لقبا بينما توقف رصيد الزمالك عند 28.

الأهلي وسام أبو علي
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