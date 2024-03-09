تفاصيل إصابة ومدة غياب وسام أبو علي
السبت، 09 مارس 2024 - 13:58
كتب : FilGoal
كشف أحمد جاب الله طبيب فريق النادي الأهلي، تفاصيل إصابة الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق.
وغاب أبو علي من مواجهة أمام الزمالك التي حسمها الأحمر بهدفين دون رد ضمن نهائي كأس مصر.
وقال جاب الله عبر حساب ناديه على فيسبوك:"وسام أبو علي يعاني من شد في العضلية الخلفية ويحتاج إلى أسبوعين من أجل العودة للمشاركة في المباريات".
وأضاف "محمد الشناوي وياسر إبراهيم يسيران بشكل جيد في مرحلة التأهيل من الإصابة".
وشارك وسام أبو علي مع الأهلي كبديل في مباراتي ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني بدوري أبطال إفريقيا، بينما بدأ أساسيا أمام بلدية المحلة في الدوري.
نرشح لكم
كهربا: إمام عاشور؟ "النية سالكة وكنا بنطلع في الروح" طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو كولر: الزمالك قدم مباراة كبيرة.. وهذه خدعة كهربا كهربا يكشف حقيقة أزمته مع كولر رجل المباراة وسجل وصنع.. ماذا قدم إمام عاشور في أول دربي مع الأهلي شوبير: والدي يقدم لي رسالة واحدة فقط قبل المباريات.. وجماهير الأهلي سبب في نجاحنا الشحات: اللعب في الأهلي نعمة.. وهناك من يلعب جيدا ويخسر كهربا: بعض الإعلاميين يبنون برامجهم على اسمي.. ولا أعد البطولات مع الأهلي
أخر الأخبار
تفاصيل إصابة ومدة غياب وسام أبو علي 22 دقيقة | الكرة المصرية