تشافي: برشلونة تحسن منذ إعلاني قرار الرحيل

السبت، 09 مارس 2024 - 13:10

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - تشافي هيرنانديز

يرى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة أن أداء فريقه تحسن منذ إعلانه الرحيل عن منصبه بنهاية الموسم الجاري.

وفاز برشلونة على منافسه ريال مايوركا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال تشافي عبر صحيفة "آس": "قدمنا مباراة جيدة أمام مايوركا. وخلقنا فرصا عديدة. حصلنا على 3 نقاط مهمة، لقد تحسن الفريق منذ إعلاني مغادرته بنهاية الموسم"

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وأضاف "لقد كانت مباراة صعبة بالنسبة لنا، هم يلعبون بشكل جيد للغاية، أهدرنا ركلة جزاء كانت ستغير مجرى المباراة بالنسبة لنا".

وتابع "هذا الفوز يمنحنا الكثير من الروح المعنوية لخوض مواجهة نابولي، نحن بحاجة إلى ملعب ممتلئ وسنبذل قصارى جهدنا للتأهل إلى الدور ربع النهائي".

وسجل هدف البلوجرانا الوحيد لامين جمال بطريقة رائعة.

وأهدر إلكاي جوندوجان ركلة جزاء في الدقيقة 24 بعدما تصدى بريدراج رايكوفيتش حارس ريال مايوركا لها.

وللمباراة الثامنة على التوالي لم يتعرض فيها برشلونة للهزيمة في جميع البطولات.

وتعود أخر هزيمة لبرشلونة ضد فياريال 5-3 عندما أعلن عقبها تشافي هيرنانديز رحيله عن تدريب الفريق عقب نهاية الموسم الجاري.

الفوز رفع رصيد برشلونة للنقطة 61 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد مايوركا عند النقطة 27 في المركز الـ15.

برشلونة ريال مايوركا
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