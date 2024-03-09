كهربا: إمام عاشور؟ "النية سالكة وكنا بنطلع في الروح"

أعرب محمود عبد المنعم كهربا عن سعادته البالغة بالمستوى الذي ظهر به زميله إمام عاشور خلال مواجهة نهائي كأس مصر.

وسجل عاشور هدفا وصنع آخر في المباراة التي حسمها الأهلي بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد.

وقال كهربا عبر إم بي سي مصر: "هدف إمام عاشور في الزمالك؟ "النية سالكة ده كان تعبان جدا وبقالنا 3 أيام بنحاول معاه. كان بيطلع في الروح".

فيما رد إمام عاشور قائلا: "يا بخت اللي أخوه كهربا مش صاحبه. أشكر جمهور الأهلي والجهاز الطبي ومراتي وكل من ساندني".

وعانى عاشور من نزلة برد حادة قبل لقاء الأهلي أمام الزمالك لكن نجح في المشاركة بالمباراة التي حصل خلالها على جائزة أفضل لاعب.

وساهم إمام عاشور لاعب وسط الأهلي بالفوز على الزمالك في الدربي الأول له بقميص الأحمر.

جاء ذلك في نهائي كأس مصر 2023 على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية.

وفاز الأهلي بهدفي إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة في الدقائق الأخيرة.

وسجل إمام الهدف الأول في الدقيقة 84، وصنع الثاني في الدقيقة 94.

وبذلك توج الأهلي بكأس مصر للمرة رقم 39 في تاريخه.

أرقام إمام عاشور في قمة نهائي الكأس

الأهداف: 1

التمريرات الحاسمة: 1

لمسات الكرة: 45

التمريرات الصحيحة: 22 من 29 (76%)

التمريرات المفتاحية: 2

التسديدات على المرمى: 1 من 2

المراوغات الناجحة: 1 من 2

الصراعات الأرضية الناجحة: 6 من 8

الصراعات الهوائية الناجحة: 2 من 2

ارتكاب المخالفات: 0

اكتساب المخالفات: 3