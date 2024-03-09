طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو

السبت، 09 مارس 2024 - 12:03

كتب : FilGoal

زيزو - حسين الشحات

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك تفاصيل إضابة أحمد مصطفى "زيزو" نجم الفريق أمام الأهلي.

وغادر زيزو مباراة الزمالك أمام الأهلي بين شوطي المباراة بسبب الإصابة بعد تدخل من كريم وليد في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

وقال محمد أسامة طبيب الزمالك عبر قناة ناديه: "إصابة زيزو عبارة عن التواء في التواء في الكاحل. اللاعب سيخضع للأشعة فور زوال الورم لتحديد مدة غيابه".

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وكان زيزو قد تعرض للإصابة بالتواء في الكاحل خلال مباراة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية نهاية الشهر الماضي قبل أن يتعافى ويشارك أمام الأهلي.

وتوج الأهلي بلقب نهائي كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل في مباراة نهائي كأس مصر الذي أقيم لأول مرة خارج مصر.

واستضاف ملعب الأول بارك معقل فريق النصر، المواجهة بين الأهلي والزمالك عن موسم 2022 - 2023.

وسجل إمام عاشور الهدف الأول في الدقيقة 84 بينما قتل أفشة اللقاء بهدف جديد في الدقيقة 94.

رفع الأهلي رصيده إلى 39 لقبا بينما توقف رصيد الزمالك عند 28.

الأهلي الزمالك أحمد زيزو
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