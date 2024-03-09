كهربا يكشف حقيقة أزمته مع كولر

كشف محمود كهربا لاعب الأهلي حقيقة دخوله في أزمة مع السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق خلال الفترة الماضية.

وشارك كهربا في التشكيل الأساسي للأهلي أمام الزمالك بعد غيابه خلال المباريات الماضية، ليساهم في تتويج الفريق الأحمر بلقب كأس مصر.

وقال كهربا عبر "إم بي سي مصر": "لم يكن بيني وبين كولر أي مشاكل على الإطلاق".

وأضاف "هذا الرجل ساعدني كثيرا وسواء شاركت أم لم أشارك "أنا تحت أمره وياريت الناس تبعد عننا شوية وتسبنا نركز" ".

ومنحت ثنائية إمام عاشور ومحمد أفشة الأهلي لقب كأس مصر للمرة 39 في تاريخ القلعة الحمراء والثانية على التوالي.

وتوج الأهلي باللقب بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل في مباراة نهائي كأس مصر الذي أقيم لأول مرة خارج مصر.

واستضاف ملعب الأول بارك معقل فريق النصر، المواجهة بين الأهلي والزمالك عن موسم 2022 - 2023.

وسجل إمام عاشور الهدف الأول في الدقيقة 84 بينما قتل أفشة اللقاء بهدف جديد في الدقيقة 94.

رفع الأهلي رصيده إلى 39 لقبا بينما توقف رصيد الزمالك عند 28.