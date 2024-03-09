مواعيد مباريات السبت 9 مارس.. مباراة في الدوري وأرسنال ومانشستر يونايتد وتريزيجيه

يشهد اليوم السبت مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات حول العالم.

ويقدم لكم جميع مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 9 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

ويلعب الإسماعيلي أمام المقاولون العرب في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة 16 من مسابقة الدوري.

وفي الدوري الإنجليزي يلعب أرسنال ضد برينتفورد، فيما يواجه مانشستر يونايتد نظيره إيفرتون في مباراة قوية.

ويلعب طرابزون سبور بقيادة محمود حسن تريزيجيه أمام فاتح كاراجومروك في الدوري التركي.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

الدوري المصري

المقاولون العرب × الإسماعيلي. يقام اللقاء في تمام 4:00 عصرا بتوقيت القاهرة

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد × إيفرتون.. في تمام الساعة 2:30 ظهرا وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 1.

أرسنال × برينتفورد .. في تمام الساعة 7:30 وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس

الدوري السعودي

التعاون × أهلي جدة.. في تمام الساعة السابعة مساء وتذاع المباراة على SSC 1.

الدوري التركي

طرابزون × فاتح كاراجومروك.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.