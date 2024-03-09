رجل المباراة وسجل وصنع.. ماذا قدم إمام عاشور في أول دربي مع الأهلي
السبت، 09 مارس 2024 - 00:35
كتب : FilGoal
ساهم إمام عاشور لاعب وسط الأهلي بالفوز على الزمالك في الدربي الأول له بقميص الأحمر.
جاء ذلك في نهائي كأس مصر 2023 على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية.
وفاز الأهلي بهدفي إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة في الدقائق الأخيرة.
وسجل إمام الهدف الأول في الدقيقة 84، وصنع الثاني في الدقيقة 94.
وبذلك توج الأهلي بكأس مصر للمرة رقم 39 في تاريخه.
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أرقام إمام عاشور في قمة نهائي الكأس
الأهداف: 1
التمريرات الحاسمة: 1
لمسات الكرة: 45
التمريرات الصحيحة: 22 من 29 (76%)
التمريرات المفتاحية: 2
التسديدات على المرمى: 1 من 2
المراوغات الناجحة: 1 من 2
الصراعات الأرضية الناجحة: 6 من 8
الصراعات الهوائية الناجحة: 2 من 2
ارتكاب المخالفات: 0
اكتساب المخالفات: 3
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