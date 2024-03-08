شوبير: والدي يقدم لي رسالة واحدة فقط قبل المباريات.. وجماهير الأهلي سبب في نجاحنا

أعرب مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الأهلي عن سعادته بتحقيق لقب كأس مصر بعد مشاركته كأساسي في النهائي أمام الزمالك.

مصطفى شوبير النادي : الأهلي الأهلي

وتغلب الأهلي على الزمالك بهدفين دون مقابل في نهائي كأس مصر عن موسم 2022 - 2023.

وأقيم نهائي كأس مصر لأول مرة خارج البلاد، إذ استضاف ملعب الأول بارك بمدينة الرياض اللقاء.

وبسؤال مصطفى شوبير عن نصائح والده له قبل المباراة قال: "والدي لا يقول لي سوى رسالة واحدة (استمتع) فقط هذه رسالته لي".

وشدد شوبير عبر قناة أون تايم سبورتس "أتشرف بالتأكيد كوني نجل أحمد شوبير وطبيعي أن يتم الربط بيني وبينه ولكن الحمد لله أقدم أفضل ما لدي ثم يكرمني الله بعد ذلك".

وتابع حارس مرمى الأهلي "جمهور الأهلي يتواحد خلفنا في كل مكان وهم سبب رئيسي في نجاحنا".

وكشف شوبير "لأول مرة تحضر عائلتي بالكامل لمساندتي في مباراة، حتى في مرحلة الناشئين لم يحدث ذلك فقط شقيقي من يحضر، وسعيد جدا بتواجد والدي ووالدتي".

واختتم شوبير تصريحاته "أرسلت رسالة إلى عمرو السولية أمس وأبلغته (أبو ليلى أبويا وأمي حاضرين وعايز أفرحهم) والحمد لله ربنا كرمنا".

وسجل إمام عاشور الهدف الأول في الدقيقة 84 بينما قتل أفشة اللقاء بهدف جديد في الدقيقة 94.

وتوج إمام عاشور لاعب وسط الأهلي بجائزة رجل مباراة فريقه أمام الزمالك في نهائي كأس مصر عن موسم 2022 - 2023.

ويحصل الأهلي حامل لقب كأس مصر على 950 ألف دولار.

إذ كل يحصل كل فريق على 100 ألف دولار نظير المشاركة، والفائز يحصل على 350 ألف دولار كجائزة والخاسر سيحصل على 150 ألف دولار إضافية.

ويأتي ذلك قبل إعلان تركي آل الشيخ تقديم جائزة إضافية من موسم الرياض قدرها 500 ألف دولار للفريق الفائز باللقب.

ورفع الأهلي رصيده إلى 39 لقبا بينما توقف رصيد الزمالك عند 28.