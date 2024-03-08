شوبير: والدي يقدم لي رسالة واحدة فقط قبل المباريات.. وجماهير الأهلي سبب في نجاحنا

الجمعة، 08 مارس 2024 - 23:42

كتب : FilGoal

مصطفى شوبير - ميشيل يانكون - تتويج الأهلي لقب كأس مصر

أعرب مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الأهلي عن سعادته بتحقيق لقب كأس مصر بعد مشاركته كأساسي في النهائي أمام الزمالك.

مصطفى شوبير

النادي : الأهلي

الأهلي

وتغلب الأهلي على الزمالك بهدفين دون مقابل في نهائي كأس مصر عن موسم 2022 - 2023.

وأقيم نهائي كأس مصر لأول مرة خارج البلاد، إذ استضاف ملعب الأول بارك بمدينة الرياض اللقاء.

أخبار متعلقة:
الشحات: اللعب في الأهلي نعمة.. وهناك من يلعب جيدا ويخسر كهربا: بعض الإعلاميين يبنون برامجهم على اسمي.. ولا أعد البطولات مع الأهلي مورينيو: من الصعب قول أن النتيجة عادلة والأهلي والزمالك لم يجازفا.. وما أعجبني في هدف إمام إمام عاشور: في الأهلي نلعب لآخر دقيقة.. ولولا هؤلاء لما شاركت أمام الزمالك

وبسؤال مصطفى شوبير عن نصائح والده له قبل المباراة قال: "والدي لا يقول لي سوى رسالة واحدة (استمتع) فقط هذه رسالته لي".

وشدد شوبير عبر قناة أون تايم سبورتس "أتشرف بالتأكيد كوني نجل أحمد شوبير وطبيعي أن يتم الربط بيني وبينه ولكن الحمد لله أقدم أفضل ما لدي ثم يكرمني الله بعد ذلك".

وتابع حارس مرمى الأهلي "جمهور الأهلي يتواحد خلفنا في كل مكان وهم سبب رئيسي في نجاحنا".

وكشف شوبير "لأول مرة تحضر عائلتي بالكامل لمساندتي في مباراة، حتى في مرحلة الناشئين لم يحدث ذلك فقط شقيقي من يحضر، وسعيد جدا بتواجد والدي ووالدتي".

واختتم شوبير تصريحاته "أرسلت رسالة إلى عمرو السولية أمس وأبلغته (أبو ليلى أبويا وأمي حاضرين وعايز أفرحهم) والحمد لله ربنا كرمنا".

وسجل إمام عاشور الهدف الأول في الدقيقة 84 بينما قتل أفشة اللقاء بهدف جديد في الدقيقة 94.

وتوج إمام عاشور لاعب وسط الأهلي بجائزة رجل مباراة فريقه أمام الزمالك في نهائي كأس مصر عن موسم 2022 - 2023.

ويحصل الأهلي حامل لقب كأس مصر على 950 ألف دولار.

إذ كل يحصل كل فريق على 100 ألف دولار نظير المشاركة، والفائز يحصل على 350 ألف دولار كجائزة والخاسر سيحصل على 150 ألف دولار إضافية.

ويأتي ذلك قبل إعلان تركي آل الشيخ تقديم جائزة إضافية من موسم الرياض قدرها 500 ألف دولار للفريق الفائز باللقب.

ورفع الأهلي رصيده إلى 39 لقبا بينما توقف رصيد الزمالك عند 28.

الأهلي مصطفى شوبير
نرشح لكم
رجل المباراة وسجل وصنع.. ماذا قدم إمام عاشور في أول دربي مع الأهلي الشحات: اللعب في الأهلي نعمة.. وهناك من يلعب جيدا ويخسر كهربا: بعض الإعلاميين يبنون برامجهم على اسمي.. ولا أعد البطولات مع الأهلي مورينيو: من الصعب قول أن النتيجة عادلة والأهلي والزمالك لم يجازفا.. وما أعجبني في هدف إمام كولر: لم نقدم أفضل أداء في الشوط الأول.. ولن أشبع من الألقاب إمام عاشور: في الأهلي نلعب لآخر دقيقة.. ولولا هؤلاء لما شاركت أمام الزمالك جائزة الـ 50 ألف دولار.. إمام عاشور رجل مواجهة الأهلي ضد الزمالك هدف وصناعة بين إمام وأفشة.. الأهلي يتوج بكأس مصر بثنائية في الزمالك
أخر الأخبار
رجل المباراة وسجل وصنع.. ماذا قدم إمام عاشور في أول دربي مع الأهلي 2 دقيقة | الكرة المصرية
إهدار ركلة جزاء؟ لا يهم.. برشلونة يجتاز مايوركا بروعة لامين جمال 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
شوبير: والدي يقدم لي رسالة واحدة فقط قبل المباريات.. وجماهير الأهلي سبب في نجاحنا 55 دقيقة | الكرة المصرية
بيريز يعلق على احتمالية التعاقد مع مبابي وديفيز ساعة | الكرة الأوروبية
الشحات: اللعب في الأهلي نعمة.. وهناك من يلعب جيدا ويخسر ساعة | الكرة المصرية
كهربا: بعض الإعلاميين يبنون برامجهم على اسمي.. ولا أعد البطولات مع الأهلي ساعة | الكرة المصرية
مورينيو: من الصعب قول أن النتيجة عادلة والأهلي والزمالك لم يجازفا.. وما أعجبني في هدف إمام ساعة | الكرة المصرية
بعد إيقافه بسبب المنشطات.. رفض استئناف بطل العالم ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 على رأسهم صلاح واستبعاد النني.. حسام حسن يعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر بمعسكر مارس 2 وليد دعبس يفتح النار على ناصر ماهر: ليس زملكاوي وأخطأ في الأهلي وفيوتشر والجميع وسنقاضيه 3 خبر في الجول - رباعي الأهلي جاهز لمواجهة الزمالك.. وموقف كوكا 4 مفاجأة كبيرة في المجموعة الثالثة.. تعرف على جميع المتأهلين لربع نهائي الكونفدرالية