بيريز يعلق على احتمالية التعاقد مع مبابي وديفيز

الجمعة، 08 مارس 2024 - 23:29

كتب : FilGoal

فلورنتينز بيريز

علق فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد على احتمالية تعاقد الملكي مع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان وألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ.

وقال بيريز في مقطع فيديو أثناء التقاط الصور مع الجمهور نشره فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس: "من هما مبابي وديفيز؟".

وطلب الجمهور من بيريز التعاقد مع الثنائي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وكشف تقرير من شبكة سي بي إس عقد مبابي مع ريال مدريد في الصيف المقبل.

وأفادت الشبكة أن راتب مبابي السنوي مع النادي الملكي سيكون 16 مليون دولار.

وأشارت الشبكة إلى أن مكافأة التوقيع التي سيحصل عليها المهاجم الفرنسي تبلغ 162 مليون دولار.

وأكدت الشبكة أن عقد اللاعب البالغ من العمر 25 عاما سيكون لمدة 5 أعوام.

وكشف دافيد أورنستين صحفي موقع "ذا أثلتيك" أن مبابي بالفعل أبلغ باريس سان جيرمان قراره بالرحيل في نهاية الموس.

وقال فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية "لا يوجد طريق بالنسبة للمهاجم الفرنسي للتراجع عن قراره".

وأضاف رومانو "لا يريد مبابي أن يتلقى أي عروض من نادي العاصمة الفرنسية للبقاء معه".

وأنهى رومانو "التواصل الرسمي بين باريس ومبابي سيحدث خلال الشهور المقبلة بشأن الشروط النهائية لخروجه في نهاية الموسم الجاري".

ويمتد عقد مبابي لصيف 2024 مع خيار التمديد لعام إضافي، وهو ما قرر مبابي عدم تفعيله، لينتقل مجانا إلى ريال مدريد.

تعليق الخليفي

وقال ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان عقب مباراة فريقه الماضية ضد ريال سوسيداد لشبكة كانال +: " رحيل مبابي؟ إذا لم يعلن النادي عن أي شيء أنا أيضا لن أتحدث، مبابي متواجد معنا حاليا ويعمل من أجل النادي ولديه تعاقد معه ولكننا أيضا نبني شيء للمستقبل".

لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان تحدث عقب المباراة وقال إن مبابي لن يكون مع الفريق خلال المستقبل القريب ولذلك فهو يحاول تجربة لاعبين جدد.

ريال مدريد الدوري الإسباني فلورنتينو بيريز كيليان مبابي ألفونسو ديفيز
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