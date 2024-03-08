الشحات: اللعب في الأهلي نعمة.. وهناك من يلعب جيدا ويخسر

الجمعة، 08 مارس 2024 - 23:24

كتب : FilGoal

حسين الشحات

أبدى حسين الشحات جناح الأهلي سعادته بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد في نهائي كأس مصر.

وقال الشحات في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "طالما أنك لاعب في الأهلي ستحقق البطولات. أتمنى تحقيق الدوري وبطولة إفريقيا هذا الموسم".

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وأضاف "الأهلي يرفع مستوى من يلعب به وهذه نعمة كبيرة".

وأوضح "في الشوط الأول لم نكُن في أفضل مستوياتنا ولم نكُن موفقين ولكننا تمكننا من استغلال الفرص في الشوط الثاني".

واختتم "الفوز أهم شيء في كرة القدم وهناك من يلعب جيدا ويخسر:.

وأقيمت المباراة على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية، وهي المرة الأولى التي تشهد إقامة نهائي كأس مصر خارج البلاد.

وفاز الأهلي بهدفي إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة في الدقائق الأخيرة.

وبذلك توج الأهلي بكأس مصر للمرة رقم 39 في تاريخه.

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