كهربا: بعض الإعلاميين يبنون برامجهم على اسمي.. ولا أعد البطولات مع الأهلي

الجمعة، 08 مارس 2024 - 23:09

كتب : FilGoal

كهربا - الأهلي

أبدى محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي سعادته بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد في نهائي كأس مصر.

وقال كهربا في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "بطولة غالية علينا للغاية. أشكر كل الجماهير الحاضرة واللاعبين الرجال والجهاز الفني، وبالأخص إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة صاحبي الهدفين".

وعن تتويجه بـ 11 بطولة مع الأهلي قال: "أنا لا أحصي البطولات مع النادي الأهلي. لا أعرف 11 أم 12 وبإذن الله سأقضي بقية عمري في الأهلي وسأحصد معه كل البطولات المقبلة. حين أنهي مسيرتي سأبدأ العد".

أخبار متعلقة:
مورينيو: من الصعب قول أن النتيجة عادلة والأهلي والزمالك لم يجازفا.. وما أعجبني في هدف إمام كولر: لم نقدم أفضل أداء في الشوط الأول.. ولن أشبع من الألقاب إمام عاشور: في الأهلي نلعب لآخر دقيقة.. ولولا هؤلاء لما شاركت أمام الزمالك جائزة الـ 50 ألف دولار.. إمام عاشور رجل مواجهة الأهلي ضد الزمالك

وأوضح "لدي الخبرة لأفصل ما أفعله في الملعب عما يحدث لي خارجه. لا شيء يشكل فارقا".

وأكمل "بعض الإعلاميين في مصر يبنون برامجهم على اسم كهربا. أنهي التدريبات وأعود للنوم ثم أستيقظ لأجد شائعات غريبة عني. وكذلك بعض الضيوف الذين أسألهم: أين ضميرك لتقول ما لا تعلمه؟ أشخاص لم يتحدثوا معي من أين أتوا بهذا الكلام"؟

واختتم "إذا لم أكن متواجدا في التشكيل فلا مشكلة، وإذا تواجدت يساعدني اللاعبون. لا توجد أي مشكلة".

وأقيمت المباراة على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية، وهي المرة الأولى التي تشهد إقامة نهائي كأس مصر خارج البلاد.

وفاز الأهلي بهدفي إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة في الدقائق الأخيرة.

وبذلك توج الأهلي بكأس مصر للمرة رقم 39 في تاريخه.

الأهلي الزمالك كهربا كأس مصر
نرشح لكم
رجل المباراة وسجل وصنع.. ماذا قدم إمام عاشور في أول دربي مع الأهلي شوبير: والدي يقدم لي رسالة واحدة فقط قبل المباريات.. وجماهير الأهلي سبب في نجاحنا الشحات: اللعب في الأهلي نعمة.. وهناك من يلعب جيدا ويخسر مورينيو: من الصعب قول أن النتيجة عادلة والأهلي والزمالك لم يجازفا.. وما أعجبني في هدف إمام كولر: لم نقدم أفضل أداء في الشوط الأول.. ولن أشبع من الألقاب إمام عاشور: في الأهلي نلعب لآخر دقيقة.. ولولا هؤلاء لما شاركت أمام الزمالك جائزة الـ 50 ألف دولار.. إمام عاشور رجل مواجهة الأهلي ضد الزمالك هدف وصناعة بين إمام وأفشة.. الأهلي يتوج بكأس مصر بثنائية في الزمالك
أخر الأخبار
رجل المباراة وسجل وصنع.. ماذا قدم إمام عاشور في أول دربي مع الأهلي 2 دقيقة | الكرة المصرية
إهدار ركلة جزاء؟ لا يهم.. برشلونة يجتاز مايوركا بروعة لامين جمال 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
شوبير: والدي يقدم لي رسالة واحدة فقط قبل المباريات.. وجماهير الأهلي سبب في نجاحنا 55 دقيقة | الكرة المصرية
بيريز يعلق على احتمالية التعاقد مع مبابي وديفيز ساعة | الكرة الأوروبية
الشحات: اللعب في الأهلي نعمة.. وهناك من يلعب جيدا ويخسر ساعة | الكرة المصرية
كهربا: بعض الإعلاميين يبنون برامجهم على اسمي.. ولا أعد البطولات مع الأهلي ساعة | الكرة المصرية
مورينيو: من الصعب قول أن النتيجة عادلة والأهلي والزمالك لم يجازفا.. وما أعجبني في هدف إمام ساعة | الكرة المصرية
بعد إيقافه بسبب المنشطات.. رفض استئناف بطل العالم ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 على رأسهم صلاح واستبعاد النني.. حسام حسن يعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر بمعسكر مارس 2 وليد دعبس يفتح النار على ناصر ماهر: ليس زملكاوي وأخطأ في الأهلي وفيوتشر والجميع وسنقاضيه 3 خبر في الجول - رباعي الأهلي جاهز لمواجهة الزمالك.. وموقف كوكا 4 مفاجأة كبيرة في المجموعة الثالثة.. تعرف على جميع المتأهلين لربع نهائي الكونفدرالية