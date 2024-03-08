كهربا: بعض الإعلاميين يبنون برامجهم على اسمي.. ولا أعد البطولات مع الأهلي

أبدى محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي سعادته بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد في نهائي كأس مصر.

وقال كهربا في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "بطولة غالية علينا للغاية. أشكر كل الجماهير الحاضرة واللاعبين الرجال والجهاز الفني، وبالأخص إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة صاحبي الهدفين".

وعن تتويجه بـ 11 بطولة مع الأهلي قال: "أنا لا أحصي البطولات مع النادي الأهلي. لا أعرف 11 أم 12 وبإذن الله سأقضي بقية عمري في الأهلي وسأحصد معه كل البطولات المقبلة. حين أنهي مسيرتي سأبدأ العد".

وأوضح "لدي الخبرة لأفصل ما أفعله في الملعب عما يحدث لي خارجه. لا شيء يشكل فارقا".

وأكمل "بعض الإعلاميين في مصر يبنون برامجهم على اسم كهربا. أنهي التدريبات وأعود للنوم ثم أستيقظ لأجد شائعات غريبة عني. وكذلك بعض الضيوف الذين أسألهم: أين ضميرك لتقول ما لا تعلمه؟ أشخاص لم يتحدثوا معي من أين أتوا بهذا الكلام"؟

واختتم "إذا لم أكن متواجدا في التشكيل فلا مشكلة، وإذا تواجدت يساعدني اللاعبون. لا توجد أي مشكلة".

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وأقيمت المباراة على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية، وهي المرة الأولى التي تشهد إقامة نهائي كأس مصر خارج البلاد.

وفاز الأهلي بهدفي إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة في الدقائق الأخيرة.

وبذلك توج الأهلي بكأس مصر للمرة رقم 39 في تاريخه.