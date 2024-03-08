مورينيو: من الصعب قول إن النتيجة عادلة والأهلي والزمالك لم يجازفا.. وما أعجبني في هدف إمام

رفض جوزيه مورينيو المدير الفني البرتغالي قول أن نتيجة نهائي كأس مصر عادلة بين الأهلي والزمالك ويرى أن الأقرب كان الذهاب لشوطين إضافيين.

وحقق الأهلي لقب كأس مصر للمرة 39 في تاريخه والثانية على التوالي بعد التغلب على الزمالك بهدفين دون مقابل.

وأقيم نهائي كأس مصر لأول مرة خارج مصر إذ استضاف ملعب الأول بارك بالرياض اللقاء.

وقال مورينيو في الاستوديو التحليلي للقاء: "بدون مجازفة من الأهلي صراحة، من الصعب أن نقول النتيجة عادلة ولكي نكون عادلين كان الأحق الذهاب لشوطين إضافيين بسبب التكافؤ".

وشدد مورينيو "لكن الفرق الكبيرة لديها شيء سحري خاص واستثنائي هناك من يسميه الحظ وهناك من يسميه الخبرة أو حماية ربانية، ولكن عادة عندما تصل الفرق الكبرى للحظات الحاسمة تفوز".

وتابع المدرب البرتغالي "لم يكن هناك من جازف من أجل الفوز، الزمالك لعب مباراة كبيرة والأهلي نجح في تسجيل أول أهداف اللقاء، وحقق الأهلي لقبا جديدا لسجله التاريخي في أمسية رائعة بتنظيم مميز".

وعند سؤاله هل استحق الزمالك الخسارة أجاب "لا أعتقد ذلك من وجهة نظري، ومن الصعب عليّ قول من يستحق الفوز من الفريقين ولكن من سجل هو الذي فاز، فحتى الدقيقة 60 أو 70 قلنا الأقرب ركلات الترجيح".

وأوضح "لم يكن هناك من حاول خلق مشاكل للخصم بتمريرات عمودية، لا أحب أبدا اللعب على خط التماس، عندما تقترب من المنطقة عليك كمدافع الالتصاق بالمهاجم".

وبسؤاله عن أفضل لاعب قال مورينيو: "لا يوجد لاعب لفت انتباهي أكثر من الآخر في هذه المباراة بصراحة، لم يكن هناك لاعبا مذهلا باللقاء لأكون عادلا".

وعن الهدف الأفضل من وجهة نظره قال: "هدف الأهلي الأول أحببت فيه تحرك اللاعب الشاب - إمام عاشور - في مباراة كانت مغلقة وبها جمود في تحرك اللاعبين ولم يكن هناك من يطلب التحرك بمساحات".

واختتم مورينيو تصريحاته بالرد على إمكانية تولي قيادة فريق سعودي بالوقت الحالي قائلا: "أنا هنا في السعودية حتى الأحد صباحا هذا كل ما أعرفه".