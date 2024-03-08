بعد إيقافه بسبب المنشطات.. رفض استئناف بطل العالم

الجمعة، 08 مارس 2024 - 22:54

كتب : FilGoal

بابو جوميز - الأرجنتين - أستراليا

رفض استئناف المقدم من أليخاندرو جوميز لاعب مونزا بعد إيقافه عامين بسبب تعاطيه المنشطات.

وقال رافاييل بالادينو المدير الفني لمونزا في تصريحات نقلها موقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي: "الاستئناف قد رفض، وأعرف أن النادي سيعلن ذلك".

وخضع اللاعب البالغ من العمر 36 عاما لاختبار تعاطي المنشطات في 2022 قبل بداية كأس العالم بقطر وأتت العينة إيجابية.

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وتوج جوميز بكأس العالم 2022 رفقة الأرجنتين في قطر بعد الفوز على فرنسا في النهائي.

ولا توجد أي تقارير إخبارية عن مستقبل جوميز سواء بالانتظار حتى نهاية العقوبة أو اعتزال كرة القدم.

وحتى على مستوى ناديه لم يعلن بعد هل سيفسخ عقد الأرجنتيني أم لا.

وفاز جوميز ببطولة الدوري الأوروبي مع إشبيلية في موسم 2022-2023.

وكان جوميز بطل العالم أيضا مع الأرجنتين في عام 2007 تحت 20 عاما.

الدوري الإيطالي إشبيلية الدوري الأوروبي مونزا بابو جوميز
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