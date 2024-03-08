كولر: لم نقدم أفضل أداء في الشوط الأول.. ولن أشبع من الألقاب

الجمعة، 08 مارس 2024 - 22:35

كتب : FilGoal

الأهلي - مارسيل كولر

أبدى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي سعادته بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد في نهائي كأس مصر.

وقال كولر في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس بعد المباراة: "لم نقدم أفضل أداء في الشوط الأول، ربما كان هناك بعض التوتر من اللقاء".

وأضاف "تحدثنا بين الشوطين مع اللاعبين ونجحنا في الظهور بشكل أفضل وتسجيل هدفين".

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وأوضح "تحقيق العديد من الألقاب؟ لن أكبر سأظل كما أنا ودائما سأكون متعطشا لحصد الألقاب، وأعلم أن تحقيق 7 ألقاب منذ وصولي للأهلي أمر رائع ولكن سأبقى ذلك دائما".

وأقيمت المباراة على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية، وهي المرة الأولى التي تشهد إقامة نهائي كأس مصر خارج البلاد.

وفاز الأهلي بهدفي إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة في الدقائق الأخيرة.

وبذلك توج الأهلي بكأس مصر للمرة رقم 39 في تاريخه.

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