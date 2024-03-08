إمام عاشور: في الأهلي نلعب لآخر دقيقة.. ولولا هؤلاء لما شاركت أمام الزمالك

أبدى إمام عاشور لاعب وسط الأهلي سعادته بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد في نهائي كأس مصر.

وقال عاشور في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس بعد المباراة: "أشكر اللاعبين وأهنئ الأهلي وجماهيره ومجلس الإدارة، وحظ أوفر للزمالك".

وأضاف "في بعض الأوقات لم نكُن ظاهرين ولكن تمكننا من العودة. في الأهلي نلعب حتى آخر دقيقة ونجحنا في تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير".

وأوضح "قبل 3 أيام كنت مريضًا ودرجة حرارتي مرتفعة ولم تكُن هناك فرصة لمشاركتي في المباراة. أشكر زوجتي ووالدتها على الدعم والتواجد بجواري فلولاهما ما تواجدت اليوم في الملعب.

واختتم "التنظيم كان على أعلى مستوى والأجواء رائعة وألف مبروك لجمهور النادي الأهلي".

وأقيمت المباراة على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية، وهي المرة الأولى التي تشهد إقامة نهائي كأس مصر خارج البلاد.

وفاز الأهلي بهدفي إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة في الدقائق الأخيرة.

وبذلك توج الأهلي بكأس مصر للمرة رقم 39 في تاريخه.

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