هدف وصناعة بين إمام وأفشة.. الأهلي يتوج بكأس مصر بثنائية في الزمالك

الجمعة، 08 مارس 2024 - 21:58

كتب : محمد سمير

هدف إمام عاشور

منحت ثنائية إمام عاشور ومحمد أفشة الأهلي لقب كأس مصر للمرة 39 في تاريخ القلعة الحمراء والثانية على التوالي.

وتوج الأهلي باللقب بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل في مباراة نهائي كأس مصر الذي أقيم لأول مرة خارج مصر.

واستضاف ملعب الأول بارك معقل فريق النصر، المواجهة بين الأهلي والزمالك عن موسم 2022 - 2023.

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وسجل إمام عاشور الهدف الأول في الدقيقة 84 بينما قتل أفشة اللقاء بهدف جديد في الدقيقة 94.

رفع الأهلي رصيده إلى 39 لقبا بينما توقف رصيد الزمالك عند 28.

التشكيل

بدأ جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك بمحمد عواد في حراسة المرمى، كما شارك عبد الله السعيد أساسيا.

أما مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي ففاجأ الجميع بالدفع بالثنائي محمود كهربا وكريم وليد في التشكيل الأساسي.

وصف المباراة

شهد الشوط الأول تحفظ من الفريقين وانتهى سلبيا دون خطورة حقيقية تذكر.

وسقط عبد الله السعيد في الدقيقة الأولى بعد ارتطام كرة مشتركة بينه وبين عمرو السولية في الوجه، قبل أن يعود بعد علاجه.

وسدد عمرو السولية كرة قوية في الدقيقة السادسة لكن ارتطمت بحسام عبد المجيد وتحولت إلى ركنية.

وتألق مصطفى شوبير في أخطر فرص اللقاء بعد تسديدة زيزو من خارج منطقة الجزاء بقدمه اليسرى في الدقيقة 12 ولكن حولها حارس الأهلي إلى ركنية.

وباغت عبد الله السعيد دفاعات الأهلي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 14 ولكن بعيدة عن مرمى شوبير.

وسقط عمر جابر في الدقيقة 20 بسبب إصابة دموية عقب ارتطام قدم حسين الشحات في وجه لاعب الزمالك، ولكن عاد جابر بعد تلقي العلاج.

ومرر بيرسي تاو في الدقيقة 22 تمريرة رائعة إلى عمرو السولية داخل منطقة الجزاء ولكن سددها بعيدة عن مرمى عواد.

وتحصل مصطفى شلبي على أول بطاقة صفراء في المباراة بالدقيقة 37 بعد تدخل على بيرسي تاو.

وتعرض زيزو للإصابة في الدقيقة 50 مع نهاية الوقت بدل من الضائع ليخرج اضطراريا دون أن يشارك في آخر ثلاث دقائق من الشوط الأول.

الشوط الثاني

دفع جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك بمحمود شيكابالا قائد الفريق بدلا من زيزو المصاب.

وأنقذ محمد هاني هدفا مؤكدا في الدقيقة 52 من على خط المرمى قبل أن يوقف الحكم اللقاء بسبب التسلل.

ودفع جوزيه جوميز بالثنائي ناصر ماهر وسيف الجزيري بدلا من يوسف أوباما وناصر منسي.

وشهد الشوط الثاني تفوقا لفريق الزمالك بعد سيطرة على الكرة وهجوم متتالي.

وتحصل عمرو السولية على بطاقة صفراء في الدقيقة 67.

ودفع كولر بالثنائي عمر كمال ومروان عطية وأفشة بدلا من تاو وكريم وليد والسولية.

وتعرض رامي ربيعة لإصابة قوية في الدقيقة 75 قبل أن يعود بعد 3 دقائق للمشاركة عقب تلقي العلاج.

وتحصل نبيل عماد على بطاقة صفراء في الدقيقة 82 بعد عرقلة إمام عاشور لمنعه من هجمة مرتدة.

ونجح إمام عاشور في تسجيل أولى أهداف اللقاء في الدقيقة 84 بعد عرضية متقنة من أفشة لكن ألغى الحكم الهدف بداعي التسلل.

وبعد ثلاث دقائق تم احتساب الهدف عقب العودة لتقنية الفيديو.

ودفع كولر بالثنائي أكرم توفيق وأنتوني موديست في الدقيقة 93 لتأمين التقدم.

وبعد دقيقة نجح أفشة في تسجيل ثاني أهداف الأهلي بعد تمريرة من إمام عاشور ليقتل اللقاء.

وتوج الأهلي باللقب للمرة 39 في تاريخه والثانية على التوالي.

لم يحدث منذ 2007

أنهى الأهلي عقدة الخسارة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر وتوج باللقب من أمام الغريم التقليدي بعد 17 عاما.

وكان آخر تتويج باللقب للأهلي على حساب الزمالك في عام 2007 عندما انتهى اللقاء بنتيجة 4-3 لصالح الأحمر.

ولعب الفريقان منذ ذلك النهائي، ثلاث مرات في النهائي وتوج بهم الزمالك جميعا.

وزاد الأهلي فارق الألقاب بينه ويبن الزمالك إلى 11 لقبا إذ تجمد رصيد الزمالك عند 28 لقبا.

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