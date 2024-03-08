نهائي كأس مصر - الثامن.. إمام عاشور يقتحم تاريخ دربي القاهرة

الجمعة، 08 مارس 2024 - 21:46

كتب : FilGoal

هدف إمام عاشور

اقتحم إمام عاشور لاعب وسط الأهلي قائمة مميزة في تاريخ دربي القاهرة بين الأحمر والزمالك.

جاء ذلك بالهدف الذي سجله في الدقيقة 84 والذي حسم فوز الأهلي على الزمالك في نهائي كأس مصر 2023 الذي أقيم على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية.

وبذلك أصبح إمام عاشور ثامن لاعب يسجل بقميص الكبيرين الأهلي والزمالك في مباريات القمة.

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جاء ذلك بعد الأسماء التالية: عبد الكريم صقر - مصطفى كامل طه - لبيب محمود - جمال عبد الحميد - حسام حسن - أحمد حسن - محمود كهربا.

وسجل عاشور للمرة الثانية على التوالي في نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، حيث كان قد سجل للزمالك في نهائي 2021 الذي انتهى بفوز الأبيض 2-1.

وبذلك توج الأهلي بكأس مصر للمرة رقم 39 في تاريخه.

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