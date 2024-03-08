نهائي كأس مصر - الثامن.. إمام عاشور يقتحم تاريخ دربي القاهرة
الجمعة، 08 مارس 2024 - 21:46
كتب : FilGoal
اقتحم إمام عاشور لاعب وسط الأهلي قائمة مميزة في تاريخ دربي القاهرة بين الأحمر والزمالك.
إمام عاشور
النادي : الأهلي
جاء ذلك بالهدف الذي سجله في الدقيقة 84 والذي حسم فوز الأهلي على الزمالك في نهائي كأس مصر 2023 الذي أقيم على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية.
وبذلك أصبح إمام عاشور ثامن لاعب يسجل بقميص الكبيرين الأهلي والزمالك في مباريات القمة.
video:1
جاء ذلك بعد الأسماء التالية: عبد الكريم صقر - مصطفى كامل طه - لبيب محمود - جمال عبد الحميد - حسام حسن - أحمد حسن - محمود كهربا.
وسجل عاشور للمرة الثانية على التوالي في نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، حيث كان قد سجل للزمالك في نهائي 2021 الذي انتهى بفوز الأبيض 2-1.
وبذلك توج الأهلي بكأس مصر للمرة رقم 39 في تاريخه.
video:2
نرشح لكم
مورينيو: من الصعب قول أن النتيجة عادلة والأهلي والزمالك لم يجازفا.. وما أعجبني في هدف إمام كولر: لم نقدم أفضل أداء في الشوط الأول.. ولن أشبع من الألقاب إمام عاشور: في الأهلي نلعب لآخر دقيقة.. ولولا هؤلاء لما شاركت أمام الزمالك جائزة الـ 50 ألف دولار.. إمام عاشور رجل مواجهة الأهلي ضد الزمالك هدف وصناعة بين إمام وأفشة.. الأهلي يتوج بكأس مصر بثنائية في الزمالك انتهت كأس مصر - الزمالك (0)-(2) الأهلي.. تتويج الأحمر المباراة الأولى تاريخيا.. الجونة يفوز على بلدية المحلة ويعود للانتصارات مورينيو: الأهلي مثل ريال مدريد وأبو تريكة الأفضل.. وهذا ما سيحسم لقب الكأس