تشكيل برشلونة – غياب ليفاندوفسكي وعودة لامين جمال ضد ريال مايوركا

الجمعة، 08 مارس 2024 - 21:00

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه ريال مايوركا في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ولم يبدأ روبرت ليفاندوفسكي في التشكيل الأساسي للفريق الكتالوني ويأتي مارك جويو بدلا منه.

ويعود لامين جمال للتشكيل الأساسي بعد غيابه ضد أتلتيك بلباو.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو – إنييجو مارتينيزي – باو كوبارسي – جول كوندي

خط الوسط: إلكاي جوندوجان – أندرياس كريستينسن

أمامهما: رافينيا – جواو فيليكس – لامين جمال

الهجوم: مارك جويو

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بينما يأتي ريال مايوركا في المركز الـ15 بـ27 نقطة.

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