تشكيل برشلونة – غياب ليفاندوفسكي وعودة لامين جمال ضد ريال مايوركا
الجمعة، 08 مارس 2024 - 21:00
كتب : FilGoal
أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه ريال مايوركا في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإسباني.
روبرت ليفاندوفسكي
النادي : برشلونة
ولم يبدأ روبرت ليفاندوفسكي في التشكيل الأساسي للفريق الكتالوني ويأتي مارك جويو بدلا منه.
ويعود لامين جمال للتشكيل الأساسي بعد غيابه ضد أتلتيك بلباو.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن
خط الدفاع: جواو كانسيلو – إنييجو مارتينيزي – باو كوبارسي – جول كوندي
خط الوسط: إلكاي جوندوجان – أندرياس كريستينسن
أمامهما: رافينيا – جواو فيليكس – لامين جمال
الهجوم: مارك جويو
ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بينما يأتي ريال مايوركا في المركز الـ15 بـ27 نقطة.
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