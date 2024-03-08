مؤتمر جوارديولا: أتعلم من كلوب.. ولا أعتقد أن عملي سيكون أسهل بعد رحيله

أقر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن طريقة لعب يورجن كلوب مدرب ليفربول تجعلك تتعلم دائما.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة منافسه ليفربول في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الأحد المقبل.

وقال المدير الفني الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "أتمنى لترينت أليكساندر أرنولد التوفيق والشفاء العاجل وأن يعود إلى الملعب في أسرع وقت ممكن".

وكان أرنولد لاعب ليفربول قد قال إن ليفربول يملك ألقابا أكثر من مانشستر سيتي وهذا كان رد جوارديولا.

وأضاف "سعيد جدا بلاعبي فريقي طوال الوقت على مدار سنوات عديدة، سنحاول تقديم مباراة جيدة مرة أخرى".

وأكمل "اللاعبون يدافعون عن النادي من خلال ما فعلوه لسنوات عديدة على أرض الملعب كل 3 أيام، فخور للغاية بما فعلناه ولست بحاجة إلى أن أشعر أن لاعبي فريقي يحاولون حقا القيام بذلك".

وتابع "أصعب ما نواجهه في أنفيلد هو الجمهور بالطبع ولكن بشكل خاص جودة الفريق، لقد كان الأمر جميلا دائما ونحن نقبل التحدي".

وواصل "الطريقة التي يجعل يورجن كلوب -مدرب ليفربول- فريقه يلعب بها كرة القدم تجعلك تتعلمها دائما، لقد كان دائما من دواعي سروري اللعب ضده، وسيكون ذلك المباراة المقبلة أيضا".

وشدد "تحدثت مع كلوب وأحترم قراره بالرحيل وكان لدي شعور بأنه سيعود عاجلا أم آجلا، إنه يحب كرة القدم وقد شرح السبب وراء ذلك بشكل مثالي، ستكون المواجهة الأخيرة بيننا في الدوري ولكن ربما سنلتقي في كأس الاتحاد الإنجليزي".

وأردف "لا أعتقد أن عملي سيكون أسهل برحيل كلوب فليفربول دائما هو ليفربول، أرسنال موجود بالفعل والثنائي كان أكبر منافسينا في الموسم الماضي".

وأنهى حديثه "انظر كيف يلعبان، يحتاج ليفربول إلى أكثر من 90 دقيقة للفوز بالمباراة، ويحتاج أرسنال أحيانا إلى 25 دقيقة للفوز بالمباريات، سيتقدم توتنهام خطوة للأمام وربما يعود مانشستر يونايتد لخوض مباراة واحدة في الأسبوع".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة بينما يأتي مانشستر سيتي في الوصافة بـ62 نقطة مما سيجعل المباراة مشتعلة بينهما.