المباراة الأولى تاريخيا.. الجونة يفوز على بلدية المحلة ويعود للانتصارات

الجمعة، 08 مارس 2024 - 18:22

كتب : FilGoal

الجونة وبلدية المحلة

فاز الجونة على منافسه بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري المصري.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى تاريخيا بينهما في جميع البطولات.

وسجل أيمن سعد ورضا صلاح ثنائية الجونة، بينما أحرز حسام أشرف هدف بلدية المحلة.

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ويتصدر أشرف قائمة هدافي الدوري المصري بـ10 أهداف ويبتعد عن أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا بفارق هدفين.

وعاد الجونة إلى الانتصارات مرة أخرى بعد 6 مباريات بدون تحقيق أي مكسب، إذ تعادل 4 مرات وخسر مرتين.

وعلى الجانب الآخر لم يتمكن بلدية المحلة من الفوز في المباراة الثانية على التوالي له بعد الانتصار على الإسماعيلي في الجولة الماضية.

وارتفع رصيد الجونة ليصل للنقطة الـ19 في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد بلدية المحلة عند النقطة الـ16 في المركز الـ12.

هدف غير محتسب

أحرز محمد أميسي لاعب بلدية المحلة ولكن لم يحتسب بداعي التسلل في الدقيقة 35.

ركلتي جزاء في الوقت الضائع

افتتح أيمن سعد الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول من ركلة جزاء.

ورد عليه أشرف بركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل من الضائع أيضا ليسجل التعادل.

رأسية خطيرة

كاد أن يسجل أشرف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 53 وأكملها أميسي ولكن أنقذها حارس مرمى الجونة.

تسديدة صاروخية

تقدم صلاح للجونة بعد تسديدة صاروخية في الدقيقة 60.

وتمكن الجونة من الحفاظ على النتيجة والحصول على الـ3 نقاط.

الدوري المصري الجونة بلدية المحلة رضا صلاح أيمن سعد
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