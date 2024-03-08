مورينيو: الأهلي مثل ريال مدريد وأبو تريكة الأفضل.. وهذا ما سيحسم لقب الكأس

الجمعة، 08 مارس 2024 - 18:18

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

يرى جوزيه مورينيو المدير الفني البرتغالي أن محمد أبو تريكة هو اللاعب الأفضل من وجهة نظره من خلال متابعته للكرة المصرية.

ويتواجد مورينيو في الاستوديو التحليلي لنهائي كأس مصر بين الزمالك والأهلي.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض في نهائي كأس مصر عن موسم 2022 - 2023.

أخبار متعلقة:
هداف الكأس السابق.. أكرم عبد المجيد لـ في الجول: اتحاد الكرة لم يدعوني لحضور النهائي رغم إنجازي في الجول يكشف أسماء مساعدي دارونكو لإدارة قمة الكأس في الجول يكشف قائمة المستبعدين من الأهلي في نهائي الكأس ضد الزمالك العطار: عوائد إقامة نهائي الكأس في السعودية أعلى من سوبر الإمارات.. وهذا موقف الحكام

وقال مورينيو في الاستوديو التحليلي: "حضور الجماهير قبل موعد المباراة بست ساعات بسبب أهمية اللقاء لأنها على لقب مهم".

وتابع "أتوقع أن يقدم الفريقان أقصى ما لديهما على أرض الملعب".

أما عن توقعاته فأوضح "طالما أنه نهائي كأس فلكل فريق حظوظ في الفوز بنسبة 50%، وما سيفرق بين فريق والآخر هو اللعب بقلب وروح على أرض الملعب، بالإضافة إلى الحالة الذهنية".

وكشف مورينيو "الأهلي حقق العديد من الألقاب وهو مثل ريال مدريد بإفريقيا وأيضا يشارك في كأس العالم للأندية ويتنافس بندية مع أندية عالمية أخرى، وأعلم محمد أبو تريكة الذي اعتبره أفضل لاعب من وجهة نظري وأحببته كثيرا".

وواصل "بعض من أصدقائي المدربين قاموا بتدريب الزمالك وينتمون للنادي".

واختتم مورينيو تصريحاته "هي أكثر من مباراة كأس وليس لدي أي شيء ولكن أرى بعيني مستوى كرة القدم".

وتنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وفي حال نهاية الوقت الأصلي بالتعادل سيتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة بواقع شوطين، وفي حال استمرار التعادل سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

وستقام المباراة على ملعب الأول بارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتعد هذه هي أول مرة تقام فيها مباراة نهائي كأس مصر خارج البلاد.

كل ناد سيحصل على 100 ألف دولار نظير المشاركة، والفائز يحصل على 350 ألف دولار كجائزة والخاسر سيحصل على 150 ألف دولار إضافية.

ويأتي ذلك قبل إعلان تركي آل الشيخ تقديم جائزة إضافية من موسم الرياض قدرها 500 ألف دولار للفريق الفائز باللقب.

وبذلك يحصل حامل لقب كأس مصر على 950 ألف دولار.

كما تقرر منح أفضل لاعب في المباراة جائزة مالية قدرها 50 ألف دولار.

وانتصر الزمالك على بيراميدز بعد سيناريو مثير بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3 في نصف النهائي، فيما فاز الأهلي على إنبي بثلاثية في نصف النهائي الآخر.

ويأمل الأهلي حصد اللقب للمرة الـ 39 في تاريخه، فيما يأمل الزمالك في حصد اللقب الـ 29.

الأهلي الزمالك أبو تريكة كأس مصر نهائي كأس مصر
نرشح لكم
مباشر كأس مصر - الزمالك (0)-(0) الأهلي.. شوبير يتألق أمام زيزو المباراة الأولى تاريخيا.. الجونة يفوز على بلدية المحلة ويعود للانتصارات تشكيل الأهلي - كولر يدفع بـ كريم وليد وكهربا أمام الزمالك في نهائي كأس مصر تشكيل الزمالك - عواد يحرس المرمى أمام الأهلي.. ومنسي يقود الهجوم في نهائي كأس مصر نائب رئيس الزمالك: الثقة أصبحت متبادلة مع اللاعبين.. و"ربنا مش هيضيع تعبنا" انتهت الدوري - بلدية المحلة (1)-(2) الجونة نهائي كأس مصر - وزير الرياضة يعقد جلسة ودية بين إداراتي الأهلي والزمالك نهائي كأس مصر - تعرف على برنامج الزمالك تحضيرا لمواجهة الأهلي
أخر الأخبار
مؤتمر تين هاج: لا يوجد فريق يستطيع التعامل مع عدد إصابتنا.. ولا نقبل موسمنا الحالي 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر كأس مصر - الزمالك (0)-(0) الأهلي.. شوبير يتألق أمام زيزو 58 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر جوارديولا: أتعلم من كلوب.. ولا أعتقد أن عملي سيكون أسهل بعد رحيله ساعة | الكرة الأوروبية
المباراة الأولى تاريخيا.. الجونة يفوز على بلدية المحلة ويعود للانتصارات ساعة | الدوري المصري
مورينيو: الأهلي مثل ريال مدريد وأبو تريكة الأفضل.. وهذا ما سيحسم لقب الكأس ساعة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي - كولر يدفع بـ كريم وليد وكهربا أمام الزمالك في نهائي كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
تشكيل الزمالك - عواد يحرس المرمى أمام الأهلي.. ومنسي يقود الهجوم في نهائي كأس مصر 2 ساعة | الكرة المصرية
كرة طائرة - ضم آية النادي ومايا ممدوح واستبعاد زينة العلمي بقائمة منتخب السيدات بالدورة الإفريقية 2 ساعة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 على رأسهم صلاح واستبعاد النني.. حسام حسن يعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر بمعسكر مارس 2 وليد دعبس يفتح النار على ناصر ماهر: ليس زملكاوي وأخطأ في الأهلي وفيوتشر والجميع وسنقاضيه 3 خبر في الجول - رباعي الأهلي جاهز لمواجهة الزمالك.. وموقف كوكا 4 مفاجأة كبيرة في المجموعة الثالثة.. تعرف على جميع المتأهلين لربع نهائي الكونفدرالية