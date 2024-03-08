مورينيو: الأهلي مثل ريال مدريد وأبو تريكة الأفضل.. وهذا ما سيحسم لقب الكأس

يرى جوزيه مورينيو المدير الفني البرتغالي أن محمد أبو تريكة هو اللاعب الأفضل من وجهة نظره من خلال متابعته للكرة المصرية.

ويتواجد مورينيو في الاستوديو التحليلي لنهائي كأس مصر بين الزمالك والأهلي.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض في نهائي كأس مصر عن موسم 2022 - 2023.

وقال مورينيو في الاستوديو التحليلي: "حضور الجماهير قبل موعد المباراة بست ساعات بسبب أهمية اللقاء لأنها على لقب مهم".

وتابع "أتوقع أن يقدم الفريقان أقصى ما لديهما على أرض الملعب".

أما عن توقعاته فأوضح "طالما أنه نهائي كأس فلكل فريق حظوظ في الفوز بنسبة 50%، وما سيفرق بين فريق والآخر هو اللعب بقلب وروح على أرض الملعب، بالإضافة إلى الحالة الذهنية".

وكشف مورينيو "الأهلي حقق العديد من الألقاب وهو مثل ريال مدريد بإفريقيا وأيضا يشارك في كأس العالم للأندية ويتنافس بندية مع أندية عالمية أخرى، وأعلم محمد أبو تريكة الذي اعتبره أفضل لاعب من وجهة نظري وأحببته كثيرا".

وواصل "بعض من أصدقائي المدربين قاموا بتدريب الزمالك وينتمون للنادي".

واختتم مورينيو تصريحاته "هي أكثر من مباراة كأس وليس لدي أي شيء ولكن أرى بعيني مستوى كرة القدم".

وتنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وفي حال نهاية الوقت الأصلي بالتعادل سيتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة بواقع شوطين، وفي حال استمرار التعادل سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

وستقام المباراة على ملعب الأول بارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتعد هذه هي أول مرة تقام فيها مباراة نهائي كأس مصر خارج البلاد.

كل ناد سيحصل على 100 ألف دولار نظير المشاركة، والفائز يحصل على 350 ألف دولار كجائزة والخاسر سيحصل على 150 ألف دولار إضافية.

ويأتي ذلك قبل إعلان تركي آل الشيخ تقديم جائزة إضافية من موسم الرياض قدرها 500 ألف دولار للفريق الفائز باللقب.

وبذلك يحصل حامل لقب كأس مصر على 950 ألف دولار.

كما تقرر منح أفضل لاعب في المباراة جائزة مالية قدرها 50 ألف دولار.

وانتصر الزمالك على بيراميدز بعد سيناريو مثير بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3 في نصف النهائي، فيما فاز الأهلي على إنبي بثلاثية في نصف النهائي الآخر.

ويأمل الأهلي حصد اللقب للمرة الـ 39 في تاريخه، فيما يأمل الزمالك في حصد اللقب الـ 29.