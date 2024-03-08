تشكيل الزمالك - عواد يحرس المرمى أمام الأهلي.. ومنسي يقود الهجوم في نهائي كأس مصر

يحرس محمد عواد مرمى فريق الزمالك أمام الأهلي في نهائي كأس مصر.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض في نهائي كأس مصر عن موسم 2022 - 2023.

ودفع جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك بكل من عبد الله السعيد وناصر منسي في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح

الوسط: نبيل عماد - عبد الله السعيد - يوسف أوباما

الهجوم: أحمد زيزو - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

بينما دكة البدلاء: محمد صبحي - محمود علاء - مصطفى الزناري - محمد أشرف روقا - أحمد حمدي - ناصر ماهر - محمود شيكابالا - سيف الجزيري - سامسون أكينيولا.

وتنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وفي حال نهاية الوقت الأصلي بالتعادل سيتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة بواقع شوطين، وفي حال استمرار التعادل سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

وستقام المباراة على ملعب الأول بارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتعد هذه هي أول مرة تقام فيها مباراة نهائي كأس مصر خارج البلاد.

كل ناد سيحصل على 100 ألف دولار نظير المشاركة، والفائز يحصل على 350 ألف دولار كجائزة والخاسر سيحصل على 150 ألف دولار إضافية.

ويأتي ذلك قبل إعلان تركي آل الشيخ تقديم جائزة إضافية من موسم الرياض قدرها 500 ألف دولار للفريق الفائز باللقب.

وبذلك يحصل حامل لقب كأس مصر على 950 ألف دولار.

كما تقرر منح أفضل لاعب في المباراة جائزة مالية قدرها 50 ألف دولار.

وانتصر الزمالك على بيراميدز بعد سيناريو مثير بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3 في نصف النهائي، فيما فاز الأهلي على إنبي بثلاثية في نصف النهائي الآخر.

ويأمل الأهلي حصد اللقب للمرة الـ 39 في تاريخه، فيما يأمل الزمالك في حصد اللقب الـ 29.