تشكيل الأهلي - كولر يدفع بـ كريم وليد وكهربا أمام الزمالك في نهائي كأس مصر

الجمعة، 08 مارس 2024 - 18:11

كتب : FilGoal

فريق الأهلي

دفع مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بالثنائي كريم وليد ومحمود كهربا في التشكيل الأساسي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض في نهائي كأس مصر عن موسم 2022 - 2023.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

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حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول.

الوسط: كريم وليد - عمرو السولية - إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.

بينما دكة البدلاء: محمود الزنفلي - عمر كمال - مروان عطية - أكرم توفيق - محمد أفشة - رضا سليم - كريم فؤاد - طاهر محمد - أنتوني موديست.

وتنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وفي حال نهاية الوقت الأصلي بالتعادل سيتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة بواقع شوطين، وفي حال استمرار التعادل سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

وستقام المباراة على ملعب الأول بارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتعد هذه هي أول مرة تقام فيها مباراة نهائي كأس مصر خارج البلاد.

كل ناد سيحصل على 100 ألف دولار نظير المشاركة، والفائز يحصل على 350 ألف دولار كجائزة والخاسر سيحصل على 150 ألف دولار إضافية.

ويأتي ذلك قبل إعلان تركي آل الشيخ تقديم جائزة إضافية من موسم الرياض قدرها 500 ألف دولار للفريق الفائز باللقب.

وبذلك يحصل حامل لقب كأس مصر على 950 ألف دولار.

كما تقرر منح أفضل لاعب في المباراة جائزة مالية قدرها 50 ألف دولار.

وانتصر الزمالك على بيراميدز بعد سيناريو مثير بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3 في نصف النهائي، فيما فاز الأهلي على إنبي بثلاثية في نصف النهائي الآخر.

ويأمل الأهلي حصد اللقب للمرة الـ 39 في تاريخه، فيما يأمل الزمالك في حصد اللقب الـ 29.

نهائي كأس مصر كأس مصر كريم وليد كهربا
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