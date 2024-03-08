نائب رئيس الزمالك: الثقة أصبحت متبادلة مع اللاعبين.. و"ربنا مش هيضيع تعبنا"

الجمعة، 08 مارس 2024 - 16:28

كتب : FilGoal

هشام نصر

يثق هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك في قدرة فريقه على تحقيق لقب كأس مصر عندما يخوض المواجهة المرتقبة أمام الأهلي.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك بالرياض، في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة في نهائي مسابقة كأس مصر.

وقال هشام نصر نائب رئيس الزمالك عبر "أون تايم سبورتس": "نحاول تهيئة الأجواء وتوفير الاستقرار للفريق وعزله عن أي عوامل خارجية تشتت تركيزه".

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وأضاف "أعتقد أن الثقة أصبحت متبادلة بين اللاعبين ومجلس الإدارة. "إن شاء الله ربنا مش هيضيع تعبنا ونرفع الكأس".

وستقام المباراة على ملعب الأول بارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية في تمام السابعة والنصف مساء.

وتعد هذه هي أول مرة تقام فيها مباراة نهائي كأس مصر خارج البلاد.

كل ناد سيحصل على 100 ألف دولار نظير المشاركة، والفائز يحصل على 350 ألف دولار كجائزة والخاسر سيحصل على 150 ألف دولار إضافية.

ويأتي ذلك قبل إعلان تركي آل الشيخ تقديم جائزة إضافية من موسم الرياض قدرها 500 ألف دولار للفريق الفائز باللقب.

وبذلك يحصل حامل لقب كأس مصر على 950 ألف دولار.

كما تقرر منح أفضل لاعب في المباراة جائزة مالية قدرها 50 ألف دولار.

وانتصر الزمالك على بيراميدز بعد سيناريو مثير بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3 في نصف النهائي، فيما فاز الأهلي على إنبي بثلاثية في نصف النهائي الآخر.

ويأمل الأهلي حصد اللقب للمرة الـ 39 في تاريخه، فيما يأمل الزمالك في حصد اللقب الـ 29.

الأهلي الزمالك
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