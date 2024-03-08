انتهت الدوري - بلدية المحلة (1)-(2) الجونة

الجمعة، 08 مارس 2024 - 16:01

كتب : محرر في الجول

الجونة- بلدية المحلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بلدية المحلة والجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ16 لمسابقة الدوري، والمقررة على ستاد المحلة.

ويتساوى الفريقان في عدد النقاط بـ16 لكل منهما، ولكن يحتل الجونة المركز العاشر بفارق الأهداف وخاض 12 مباريات، فيما يحتل بلدية المحلة المركز الـ12 من 15 مباراة.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا

أخبار متعلقة:
انتصار تأخر 7300 يوما.. فوز تاريخي لـ بلدية المحلة على الإسماعيلي نظام الدوري الجديد - بلدية المحلة لـ في الجول: الطريقة البلجيكية أفضل من المجموعتين رئيس بلدية المحلة: لدينا أخطاء دفاعية متكررة.. وكامل الثقة في رؤوف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتهت

60 رضا صلاح يسجل الهدف الثاني لنادي الجونة بعد تسديدة صاروخية

ق53 رأسية خطيرة من حسام أشرف يكملها محمد أميسي ولكن ينقذها حارس مرمى الجونة

بداية الشوط الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق3+45 أيمن سعد موكا يسجل الهدف الأول من ركلة جزاء في الزاوية اليسرى.

ق7+45 حسام أشرف يسجل هدف التعادل لصالح نادي بلدية المحلة من ركلة جزاء

ق35 هدف غير محتسب لصالح بلدية المحلة بداعي تسلل محمد أميسي

ق7 ركلة ركنية للجونة على يمين مرمى بلدية المحلة، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء لكنها مرت دون خطورة على المرمى.

انطلاق المباراة

بلدية المحلة الجونة الدوري
نرشح لكم
المباراة الأولى تاريخيا.. الجونة يفوز على بلدية المحلة ويعود للانتصارات المصري: ننتظر حل أزمة إذاعة مواجهة زد فوز لم يتحقق هذا العام.. تعادل فيوتشر وزد سلبيا بالدوري انتهت - الدوري - فيوتشر (0)-(0) زد التشكيل - عاطف في هجوم فيوتشر.. وزيكو وميسي يقودان زد بالدوري بناء على طلب منتخب مصر.. تأجيل مواجهة الأهلي أمام إنبي في الدوري وكيله: سالزبورج مهتم بضم عمر الساعي مواعيد مباريات الخميس 7 مارس 2024.. مواجهة بالدوري وليفربول في أوروبا
أخر الأخبار
المباراة الأولى تاريخيا.. الجونة يفوز على بلدية المحلة ويعود للانتصارات 6 دقيقة | الدوري المصري
مورينيو: الأهلي مثل ريال مدريد وأبو تريكة الأفضل.. وهذا ما سيحسم لقب الكأس 9 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي - كولر يدفع بـ كريم وليد وكهربا أمام الزمالك في نهائي كأس مصر 16 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الزمالك - عواد يحرس المرمى أمام الأهلي.. ومنسي يقود الهجوم في نهائي كأس مصر 28 دقيقة | الكرة المصرية
كرة طائرة - ضم آية النادي ومايا ممدوح واستبعاد زينة العلمي بقائمة منتخب السيدات بالدورة الإفريقية ساعة | كرة طائرة
كلوب: أرنولد لم يخطئ.. ومباراة سيتي لن تحدد بطل الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
نائب رئيس الزمالك: الثقة أصبحت متبادلة مع اللاعبين.. و"ربنا مش هيضيع تعبنا" ساعة | الكرة المصرية
انتهت الدوري - بلدية المحلة (1)-(2) الجونة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 على رأسهم صلاح واستبعاد النني.. حسام حسن يعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر بمعسكر مارس 2 وليد دعبس يفتح النار على ناصر ماهر: ليس زملكاوي وأخطأ في الأهلي وفيوتشر والجميع وسنقاضيه 3 خبر في الجول - رباعي الأهلي جاهز لمواجهة الزمالك.. وموقف كوكا 4 مونديال الأندية - مصير صنداونز في يد الهلال.. ومصير الترجي في يد الأهلي