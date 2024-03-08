ماركا: رفض استئناف ريال مدريد بشأن عقوبة بيلينجهام

رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم قبول استئناف ريال مدريد بشأن عقوبة جود بيلينجهام.

وأعلنت لجنة الانضباط برابطة الدوري الإسباني إيقاف بيلينجهام لمباراتين، بسبب ما بدر منه تجاه الحكم جيل مانزانو عقب نهاية لقاء فريقه ضد فالنسيا.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني، رفضت استئناف ريال مدريد بشأن عقوبة بيلينجهام.

وأوضح التقرير ذاته أن اللاعب الإنجليزي سيغيب عن مباراتي فريقه أمام سيلتا فيجو وأوساسونا بعد طرده أمام فالنسيا.

وسيغيب بيلينجهام عن مباراتي ريال مدريد أمام سيلتا فيجو وأوساسونا يومي 10 و 16 مارس على التوالي.

وبذلك سيغيب بيلينجهام عن ريال مدريد حتى 31 مارس، إذ سيشاهد المباراتين المقبلتين في الدوري من المدرجات، ثم سيغادر لخوض مباراتين وديتين مع منتخب إنجلترا ضد البرازيل وبلجيكا يومي 23 و 26 مارس على التوالي.

ومن المقرر أن يشهد لقاء ريال مدريد ضد أتليتك بلباو يوم 31 مارس عودة بيلينجهام مجددا للنادي الملكي.

وعوقب بيلينجهام بالإيقاف لمدة مباراتين وفقا للمادة 127 من قانون الانضباط.

وكان جود قد تعافى للتو من الإصابة التي أبعدته عن فريقه لنحو 3 أسابيع.

وكشفت منصة ريليفو تقرير حكم مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد عما بدر من بيلينجهام ليتم طرده عقب نهاية اللقاء.

وأفاد التقرير أن مانزانو قد كتب في تقريره "بيلينجهام ركض نحوي بطريقة عدوانية وصرخ مكررا عدة مرات إنه هدف لعين".

وتعادل ريال مدريد مع فالنسيا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة في نهايتها مشاهد مشتعلة إذ أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، لكن واصل فريق ريال مدريد في اللعب وسجل بيلينجهام هدفا قاتلا.

ومن هنا اشتعلت المباراة وحدثت اعتراضات كثيرة وبسببها حصل بيلينجهام على البطاقة الحمراء.

الأمر الذي جعل كارلو أنشيلوتي المدير الفني للملكي يدخل إلى أرض الملعب لحماية الحكم ومحاولة تهدئة اللاعبين.