ماركا: رفض استئناف ريال مدريد بشأن عقوبة بيلينجهام

الجمعة، 08 مارس 2024 - 15:27

كتب : FilGoal

ريال مدريد - جود بيلينجهام

رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم قبول استئناف ريال مدريد بشأن عقوبة جود بيلينجهام.

وأعلنت لجنة الانضباط برابطة الدوري الإسباني إيقاف بيلينجهام لمباراتين، بسبب ما بدر منه تجاه الحكم جيل مانزانو عقب نهاية لقاء فريقه ضد فالنسيا.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني، رفضت استئناف ريال مدريد بشأن عقوبة بيلينجهام.

أخبار متعلقة:
الثاني من يونايتد.. هويلاند لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي "إنه وحش".. هالاند يكشف عن اللاعب الأهم في ليفربول نهائي كأس مصر - وزير الرياضة يعقد جلسة ودية بين إداراتي الأهلي والزمالك المصائب لا تأتي فرادى.. إصابة جديدة لـ بنزيمة وشكوك حول لحاقه بكلاسيكو الهلال

وأوضح التقرير ذاته أن اللاعب الإنجليزي سيغيب عن مباراتي فريقه أمام سيلتا فيجو وأوساسونا بعد طرده أمام فالنسيا.

وسيغيب بيلينجهام عن مباراتي ريال مدريد أمام سيلتا فيجو وأوساسونا يومي 10 و 16 مارس على التوالي.

وبذلك سيغيب بيلينجهام عن ريال مدريد حتى 31 مارس، إذ سيشاهد المباراتين المقبلتين في الدوري من المدرجات، ثم سيغادر لخوض مباراتين وديتين مع منتخب إنجلترا ضد البرازيل وبلجيكا يومي 23 و 26 مارس على التوالي.

ومن المقرر أن يشهد لقاء ريال مدريد ضد أتليتك بلباو يوم 31 مارس عودة بيلينجهام مجددا للنادي الملكي.

Image

وعوقب بيلينجهام بالإيقاف لمدة مباراتين وفقا للمادة 127 من قانون الانضباط.

وكان جود قد تعافى للتو من الإصابة التي أبعدته عن فريقه لنحو 3 أسابيع.

وكشفت منصة ريليفو تقرير حكم مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد عما بدر من بيلينجهام ليتم طرده عقب نهاية اللقاء.

وأفاد التقرير أن مانزانو قد كتب في تقريره "بيلينجهام ركض نحوي بطريقة عدوانية وصرخ مكررا عدة مرات إنه هدف لعين".

وتعادل ريال مدريد مع فالنسيا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة في نهايتها مشاهد مشتعلة إذ أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، لكن واصل فريق ريال مدريد في اللعب وسجل بيلينجهام هدفا قاتلا.

ومن هنا اشتعلت المباراة وحدثت اعتراضات كثيرة وبسببها حصل بيلينجهام على البطاقة الحمراء.

الأمر الذي جعل كارلو أنشيلوتي المدير الفني للملكي يدخل إلى أرض الملعب لحماية الحكم ومحاولة تهدئة اللاعبين.

بيلينجهام ريال مدريد
نرشح لكم
كلوب: أرنولد لم يخطئ.. ومباراة سيتي لن تحدد بطل الدوري الإنجليزي الثامن تاريخيا.. أرتيتا مدرب شهر فبراير في الدوري الإنجليزي "إنه وحش".. هالاند يكشف عن اللاعب الأهم في ليفربول الثاني من يونايتد.. هويلاند لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الدوري الأوروبي - مارسيليا يكتسح فياريال.. وميلان يفلت من سلافيا براج كلوب: النتيجة أكبر من الأداء.. وخبر سيئ قبل مواجهة سيتي الدوري الأوروبي - روما يقسو على برايتون برباعية.. وتعادل مثير بين ليفركوزن وكاراباج سبقه صلاح وهدف عكسي في القائمة.. داروين يسجل هدف ليفربول الـ 1000 مع كلوب
أخر الأخبار
كرة طائرة - ضم آية النادي ومايا ممدوح واستبعاد زينة العلمي بقائمة منتخب السيدات بالدورة الإفريقية 14 دقيقة | كرة طائرة
كلوب: أرنولد لم يخطئ.. ومباراة سيتي لن تحدد بطل الدوري الإنجليزي 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نائب رئيس الزمالك: الثقة أصبحت متبادلة مع اللاعبين.. و"ربنا مش هيضيع تعبنا" ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري - بلدية المحلة (1)-(2) الجونة .. جووول الثاني ساعة | الدوري المصري
الثامن تاريخيا.. أرتيتا مدرب شهر فبراير في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
ماركا: رفض استئناف ريال مدريد بشأن عقوبة بيلينجهام 2 ساعة | الكرة الأوروبية
"إنه وحش".. هالاند يكشف عن اللاعب الأهم في ليفربول 3 ساعة | الكرة الأوروبية
الثاني من يونايتد.. هويلاند لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 على رأسهم صلاح واستبعاد النني.. حسام حسن يعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر بمعسكر مارس 2 وليد دعبس يفتح النار على ناصر ماهر: ليس زملكاوي وأخطأ في الأهلي وفيوتشر والجميع وسنقاضيه 3 خبر في الجول - رباعي الأهلي جاهز لمواجهة الزمالك.. وموقف كوكا 4 مونديال الأندية - مصير صنداونز في يد الهلال.. ومصير الترجي في يد الأهلي